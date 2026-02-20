Asturias encabeza la tasa de rechazo en la primera inspección de la ITV: la gerente considera que cumplen los requisitos de Industria y es por seguridad

Asturias encabeza la tasa de rechazos en las primeras inspecciones de la ITV, con un 33 por ciento de vehículos que no pasan el examen, y es en la estación de Mieres donde se da de vuelta a más vehículos, un 35 por ciento de los que acuden a hacer la comprobación. La gerente de ITVASA, Marta Torre, indica que simplemente cumplen los requisitos del Ministerio de Industria y que todo se hace por la seguridad. No en vano, las inspecciones evitan ocho muertes al año, según datos del informe sobre la ITV de la Sindicatura de Cuentas de Asturias elaborado en 2024.

En ese año, en el que hubo huelga hasta febrero y grandes listas de espera, de los 399.070 vehículos que realizaron la primera inspección, fueron rechazados 130.155. En inspecciones posteriores, sin embargo, sólo se rechazó al 6 por ciento de los vehículos, uno de los porcentajes más bajos del país. En concreto, pasaron 131.562 vehículos de los 140.705 en esas inspecciones posteriores.

La estación con más clientes, la de Siero, rechazó en una primera inspección a 21.717 vehículos, un 33,14 por ciento del total. En posteriores inspecciones, la tasa de rechazo bajó al 8 por ciento. Otra estación con gran número de vehículos, la de Pruvia, rechazó a 23.277 vehículos, un 34,47 por ciento. La tasa de rechazo bajo al 6,86 por ciento en posteriores inspecciones. La mayor tasa se dio en Mieres: de los 35.087 vehículos que fueron a la primera inspección, se rechazó a 12.328, un 35,14 por ciento, pero en inspecciones posteriores, los rechazos bajaron al 6,17 por ciento.

La región en la que pasan la inspección más vehículos a la primera es Valencia, con un 14 por ciento de rechazos, el mismo porcentaje que la ciudad de Ceuta. En el País Vasco "suspenden" solo un 16 por ciento de los vehículos, y en Madrid un 17 por ciento. La segunda con más rechazos es Melilla, con un 31 por ciento, y la tercera es Baleares, con un 24 por ciento.

La directora gerente de ITVASA, Marta Torre, que ha logrado reducir las listas de espera que el servicio llegó a arrastrar, y encara un proceso de modernización del servicio, con un incremento de las inspecciones, que en 2025 alcanzaron las 600.000, indicó que no se puede levantar la mano. "Tenemos unas acreditaciones de ENAC que nos vigila a todas las ITVs de España para ver si cumplimos con los requisitos establecidos por el Ministerio de Industria. Pero yo creo que los asturianos tendrían que estar contentos con esa exigencia. Velamos por que no haya accidentes, por la seguridad vial. Como ciudadana, que me miren bien el vehículo, me puede salvar la vida", aseguró.

Y añadió que las inspecciones "evitan muertes. Hacemos un servicio preventivo, esencial. Lo que hacemos es decir: oye, mira, pues tienes los frenos mal, o tienes la suspensión mal. Estamos evitando un accidente". En Asturias hay 139.000 vehículos que no tienen la ITV pasada.