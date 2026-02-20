El AVE se "engancha" (otra vez) en el intercambiador de León: los viajeros asturianos, a punto de volver en autobús a casa

"Si no es una cosa, es otra". Los viajeros habituales del servicio de tren entre Asturias y Madrid (y a la inversa) están un poco hartos. Dicen estar cansados de las continuas incidencias que suma la línea desde que entró en servicio la alta velocidad con la inauguración de la variante de Pajares en noviembre de 2023.

Su malestar radica en un nuevo problema la tarde de este viernes: el AVE 05721 con destino Gijón desde Chamartín se ha quedado "engachado" en el intercambiador de León, a unos pocos kilómetros de la capital de la provincia vecina. El motivo: los rodapies, atascados en el sistema para intercambiar las vías. La cuestión es que a las 18.15 horas el convoy tendría que haber entrado en la estación de Oviedo, pero a esa hora seguía atrapado: ha estado más de dos horas "enganchado" en León para desesperación de las personas que van en él.

A consecuencia, el tren que viajaba desde Gijón a Madrid ha estado parado casi una hora en el intercambiador. "Hemos viajado por la vía convencional, no hemos superado los 50 kilómetros por hora", relató a LA NUEVA ESPAÑA una afectada.

Fin de semana

El tren viaja al Principado cargado de asturianos que retornan a casa el fin de semana, y también de algunos viajeros dispuestos a disfrutar de una escapada en el Paraíso Natural, donde este fin de semana disfrutará de buenas temperaturas, algo de sol y ausencia de lluvias.

El incidente no ha tenido una solución fácil. Y tras dos horas de idas y venidas, Adif ha podido desengachar todo el AVE y lograr que este reanude la marcha. Pero lo ha hecho solo con los viajeros con destino Asturias. Los que en León contaban desviarse a Ponferrada habían sido desalojados hace algo más de una hora del convoy y trasladados en otro tren hasta la estación. Allí iban a ponerles un autobús para llegar a la capital del Bierzo.

La misma maniobra se pretendía hacer con los asturianos, que algo quejosos por la tardanza en trasladarlos hasta León -tenían que esperar al tren de los de Ponferrada- pudieron salir a estirar las piernas. Fue cuando, por sopresa, llegó la buena noticia de la liberación de su AVE, y ya han reanudado la marcha.

En principio, la solución que ha ofrece la compañía viendo que será difícil liberar un rodapiés -otro ya ha podido ser desengachado- es que enviará un nuevo tren. "Es de chiste. Tendremos que bajar por tandas: primero los que tenían destino Ponferrada. Luego el resto", explican los afectados. Una vez en la estación de León completarán el viaje en autobús hasta Asturias.

Siempre pasa algo"

"Siempre pasa algo. Cuando no es la congelación de las vías, es una avería... ", describe uno de los viajeros afectados. Es un cliente habitual del servicio entre Asturias y Madrid: "Viajo todos los miércoles a la capital y vuelvo los viernes. Y puedo decir que las incidencia han crecido muchísimo desde que empezó el AVE. Un 80% de los servicios fallan siempre por algo", describe el asturiano.