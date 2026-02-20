Los cien desafíos de la sanidad asturiana contados por cien expertos: desde "salvar" la atención primaria a poner el foco en las enfermedades raras

El suplemento SALUD de LA NUEVA ESPAÑA llegó este febrero a su número 100. Desde su aparición, en noviembre de 2017, no ha fallado un solo mes a su cita. En estos ocho años largos, la edición de papel ha puesto a disposición de los lectores unas 2.000 páginas, que a su vez han tenido un amplio reflejo audiovisual en la versión digital del periódico. Este cuadernillo mensual ha reflejado el trabajo de todas las categorías sanitarias, ha dado voz a numerosos profesionales y servicios hospitalarios y de atención primaria, ha difundido novedades terapéuticas, ha ofrecido más de un centenar de entrevistas en profundidad, se ha ganado la confianza de los anunciantes...
De manera especial, SALUD ha tenido el privilegio de contar con la colaboración de decenas de profesionales y expertos de ámbito regional, nacional e internacional que han expuesto sus conocimientos, reflexiones y propuestas. En las páginas que siguen, ofrecemos una selección de cien breves, sugerentes y muy variadas "píldoras" de salud de nuestros colaboradores que evidencian la amplitud y variedad de contenidos de este cuadernillo en su primer centenar de encuentros con los lectores.
rodrigo abad
médico de familia
El urgente desafío de salvar a la atención primaria
«La deficiente gestión de la atención primaria nos está abocando en la postpandemia a su destrucción. Los obstáculos que interfieren con la atención directa requieren cambios radicales. Las consultas de primaria deben volver a ser consultas clínicas, con al menos diez minutos por paciente».
pedro alonso
epidemiólogo
Fortalecer la columna vertebral de los sistemas de salud
«Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen como una de sus metas el acceso universal a la salud en 2030. Para llegar a ello, el paso indispensable es precisamente fortalecer los sistemas de salud, concibiendo a la atención primaria como la columna vertebral».
adolfo Á. ferrando
investigador
El reto de secuenciar el genoma a escala poblacional
«El camino pasa por crear biobancos de calidad e invertir no solo en generar datos, sino también en capacidad de análisis, y en la implementación de estos avances en la práctica clínica. El reto global de secuenciar el genoma a escala poblacional es para todos, para Asturias también».
consuelo álvarez
psicóloga
Una mirada sobre la vejez realista y sin prejuicios
«La psicología actual nos invita a derribar prejuicios y a reconocer la riqueza emocional y la sabiduría de los adultos mayores. Lejos de la imagen pasiva y dependiente, la evidencia empírica muestra que la vejez puede ser un tiempo de crecimiento, resiliencia y relaciones significativas».
maría victoria álvarez
genetista
La enfermedad rara requiere equipos multidisciplinares
«La mejor asistencia a la enfermedad minoritaria requiere un abordaje multidisciplinar que integre al profesional clínico de laboratorio y al profesional médico. En particular, para dar solución a casos complejos o tomar decisiones sobre la realización de determinadas pruebas genéticas».
maría blanco
fisioterapeuta
Invertir hoy en la salud del suelo pélvico evita problemas en el futuro
«Es aconsejable acudir a un fisioterapeuta especializado que realice una evaluación exhaustiva del suelo pélvico y diseñe el tratamiento adecuado . Es importante seguir sus recomendaciones y ser constantes, ya que se trata de un tipo de terapia que requiere tiempo, paciencia y perseverancia».
maría berdasco
bióloga investigadora
La potencia diagnóstica y curativa de la epigenética
«El potencial diagnóstico y terapéutico de la epigenética no ha de limitarse al paciente oncológico. Prácticamente se han identificado alteraciones epigenéticas en todas las enfermedades humanas, desde las neurodegenerativas hasta las cardiovasculares o las inflamatorias e inmunitarias».
pablo avanzas
Cardiólogo
El ejercicio físico previene las muertes prematuras
«Los adultos de todas las edades han de realizar entre 150 y 300 minutos por semana de actividad física moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa (o una combinación equivalente para reducir la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular y la morbilidad)».
miguel ariza
neumólogo
Un procedimiento contra el cáncer diseñado en Asturias
«Hemos ideado un procedimiento llamado a revolucionar el diagnóstico del cáncer de pulmón, de mama, de colon, linfomas… porque la muestra obtenida es de mayor tamaño y calidad que con la técnica convencional, además de ser mínimamente invasivo y no requerir ingreso».
luis antuña
presidente del colegio de médicos
La esencia de la medicina, más allá de la tecnología
«En medicina, las nuevas tecnologías han venido para quedarse, y eso nos proporciona unas posibilidades que de otra manera serían impensables. Pero, en nuestra profesión, el avance tecnológico no puede sustituir la esencia del acto médico, que tiene que ver con el alma».
esther blanco
psicóloga
Una mirada perspicaz a la personalidad de los adolescentes
«Muchos problemas del adolescente no son solo ‘cosas de la edad’, ‘ansiedad por el estrés’, secuelas de un trauma o simplemente ‘depresión’. Son señales de que la personalidad se organiza de forma inestable. Si solo vemos la parte más superficial, corremos el riesgo de quedarnos cortos en el tratamiento».
faustino blanco
médico y político
Colaboración entre territorios para construir salud
«En salud se necesita escala, y esa escala se construye desde la colaboración territorial, evitando proyectos fragmentados, soluciones que no escalan y un retorno limitado de la inversión pública en investigación. No faltan ideas ni talento, falta capacidad para convertir innovación en resultados».
Julio bobes
psiquiatra
La IA en salud mental, de la mano del rigor y de la ética
«La IA aplicada a la psiquiatría es una tecnología de apoyo que puede mejorar la detección e intervención tempranas, personalizar los tratamientos, hacer más eficiente el uso de recursos... Pero su desarrollo debe hacerse con rigor científico, control ético y participación de pacientes y profesionales».
manuel bousoño
psiquiatra
Una terapia profunda para una sociedad que pierde la razón
«No solo es que haya más trastornos mentales, sino que lo que hay es una sociedad que está perdiendo la razón, y que requiere de una terapia profunda que entienda al hombre como individuo perteneciente e integrante de una sociedad de hermanos que estamos aquí para ayudarnos unos a otros».
alejandro braña
traumatólogo
Lo que da sentido al compromiso del médico con la sociedad
«Si queremos llegar a ser médicos buenos, con respeto a las normas éticas, el profundo concepto humanitario es lo que da sentido y valor al compromiso que tenemos contraído con la sociedad. Frente a la numerización de la práctica profesional hemos de oponer la humanización de la misma».
juan cadiñanos
biólogo investigador
Los test genéticos y la odisea de diagnóstico de enfermedades raras
«La utilidad de los test genéticos va mucho más allá del cáncer. Con las enfermedades raras, el estudio genético es capaz de terminar con esa ‘odisea de diagnóstico’, en la que unos padres van buscando diagnóstico para su hijo, que muestra unos síntomas que no corresponden con enfermedades comunes».
yolanda calero
presidenta de la Asociación del cánceR
Humanizar la atención sanitaria significa reforzar la autonomía
«Humanizar la atención sanitaria implica garantizar el derecho del paciente a comprender su situación con la información suficiente que le permita decidir sobre su salud. Humanizar es reforzar la autonomía, es transformar los entornos asistenciales y requiere tener en cuenta a los profesionales».
sergio calleja
neurólogo
Cómo eliminar el principal factor de riesgo de ictus
«El ictus es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia. Nueve de cada diez ictus son evitables y tenemos que conseguir evitarlos. La hipertensión es el principal factor de riesgo para el ictus; si quitáramos totalmente este factor, borraríamos de un plumazo el 14% de estos episodios».
andrés calvo
psicólogo
Pautas para forjar una sólida personalidad en los jóvenes
«Ayudemos a nuestros jóvenes a ser personas maduras, reflexivas y capaces de tolerar la frustración de una vida que no es ideal. Procuremos que sean realistas, flexibles en su personalidad, tolerantes y bien regulados emocionalmente. Depende de nosotros, son nuestro futuro».
daniel camporro
Cirujano plástico
La reconstrucción de la mama y el chip psicológico
«Cuando una mujer inicia el proceso de reconstrucción mamaria, psicológicamente, en el cien por cien de los casos, borra de su mente el proceso oncológico, el cáncer que la llevó hasta ahí, y se centra en la reconstrucción. Con lo cual automáticamente salta un chip que es curativo psíquicamente».
eduardo carreño
psiquiatra
Las dramáticas consecuencias del dopaje sexual
«El sexdopaje o chemsex produce trastornos paranoides. Los consumidores se vuelven muy agresivos, contraen hepatitis C y pueden sufrir brotes psicóticos. La prioridad es conseguir la desintoxicación antes de la deshabituación, un proceso que puede durar meses o años».
pere casan
neumólogo
El síndrome del médico atrapado por la pantalla
«Mirar solamente el ordenador es incompatible con escuchar, hablar y conectar con el paciente. Necesitamos menos tiempo delante de la pantalla, agilidad en la búsqueda de información y en dejar constancia de nuestras acciones, calidez y empatía entre quien pide ayuda y quien desea proporcionarla».
pablo coto
dermatólogo
El alarmante incremento de los casos de melanoma
«El melanoma cutáneo está aumentando de forma alarmante entre los individuos de raza blanca en todos los registros de cáncer. La buena es que no ha aumentado la mortalidad de forma paralela. La regla básica es evitar tanto la acumulación de radiación como las quemaduras solares».
lourdes cueva
anestesióloga
El primer paso para sentirse mejor en los periodos de descanso
«En los periodos de descanso y vacaciones, el dolor no siempre desaparece, pero sí puede dejar de condicionar el tiempo de asueto si se adoptan hábitos saludables y respetuosos con las propias limitaciones. A veces, sentirse mejor comienza por bajar el ritmo, respirar… y empezar de nuevo».
elías delgado
La revolución ha llegado al tratamiento de la obesidad
«Los medicamentos basados en la semaglutida, como el Ozempic, son aliados indispensables para combatir la obesidad. También ayudan a combatir los accidentes cardiovasculares. Las personas con obesidad y no diabéticas pueden llegar a bajar del orden de 20, 30 y hasta 40 kilos de peso».
beatriz
directora de la ont
Optimizar los órganos donados por personas mayores
«Tenemos la tasa más alta del mundo de donantes mayores por millón de habitantes. Y hemos de seguir en la línea de optimizar órganos de donantes de edad avanzada, pero garantizando buenos resultados. Por ejemplo, ya tenemos 17 hígados centenarios, que han cumplido 100 años en sus receptores»..
javier elola
experto en gestión
El anatema de la "privatización" para evitar reformas sanitarias
«Cualquier cambio estructural que se propone en el ámbito sanitario es anatemizado con el lema de la ‘privatización’, como mensaje de alarma a la sociedad y argumento –en numerosas ocasiones, como esta que planteamos para Asturias, infundado– para evitar cualquier reforma».
emilio esteban
oncólogo médico
La batalla frente al cáncer se está ganando gracias a la investigación
«Gracias a la investigación, estamos ganando la batalla al cáncer. En tasa de supervivencia, estamos en la media global: más de la mitad de los enfermos se curan. Pero hay tipos de tumores con más del 80% de larga supervivencia y los hay con tasa muy baja. En todo caso, la supervivencia global va a más».
cipriano fernández
anestesiÓlogo
Requisitos para la administración segura de opioides
«El uso seguro de opioides pasa por una selección cuidadosa del paciente, identificando personas con bajo riesgo de abuso y con un perfil clínico que justifique su uso. Debe iniciarse el tratamiento con una dosis mínima efectiva, la más baja posible, y ajustar según la necesidad y la tolerancia».
mario f. fraga
biólogo investigador
El envejecimiento del cerebro es un proceso reversible
«Una parte de los cambios multimoleculares que ocurren en el cerebro durante el envejecimiento pueden revertir en respuesta a estímulos externos, como el enriquecimiento ambiental. Los beneficios de mantenerse activo física y cognitivamente podrían estar mediados por estos procesos moleculares».
jesús fernández
urólogo
Poner al día la formación de médicos especialistas
«Los programas de formación de especialistas deben modernizarse y adaptarse a los cambios de la especialidad. El empleo extendido de la cirugía laparoscópica, por ejemplo, requiere de procedimientos de enseñanza específicos para los residentes, que estamos implementando en nuestra unidad».
ignacio f. mata
biólogo investigador
Estrategias de largo alcance para preservar la salud cerebral
«Grandes estudios revelan cómo exposiciones tempranas, infecciones o incluso las bacterias intestinales influyen en la salud cerebral a lo largo de la vida. No se trata de culpar a los genes ni a las decisiones personales, sino de aprovechar ambos para crear estrategias personalizadas de prevención y tratamiento».
diana f. zapico
enfermera
El respeto entre sanitarios y pacientes ha de ser recíproco
«El respeto que los profesionales debemos a los pacientes debe ser recíproco, porque las agresiones a los sanitarios están en el día a día y son un problema. Los sanitarios somos conscientes de que debemos mejorar el trato, pero las personas que vienen también deber ser empáticas con nosotros».
luis fernández-vega
oftalmólogo
El salto de calidad lo aporta la investigación básica
«La labor clínica en nuestro Instituto ha sido casi siempre muy intensa, gracias al gran número de pacientes que han confiado en nosotros. Pero el verdadero salto llegó cuando decidimos apostar por la investigación básica, algo poco habitual en la medicina privada, no solo en España, sino incluso en Europa».
josé a. Flórez
psicogeriatra
El amor, la medicina más eficaz para curar a los mayores
«La humanización, por encima de todo, es amor. El amor ‘alumbra’ la cara y el espíritu del anciano; es la calefacción del corazón y el medicamento ideal en la protección de la persona. El amor es la luz de la esperanza; es tratar, dar siempre, sin medida, es proveer compañía, regalar tiempo, paciencia y cariño».
maría folgueiras
médica de familia
La insuperable eficacia de la medicina comunitaria rural
«No esperamos a que los vecinos se pongan enfermos y vengan, que también, sino que vamos a donde están ellos e intentamos darles herramientas para que no pierdan la salud. La gente está encantada. Llevamos años trabajando con la comunidad y nos sentimos parte de ellos».
juan fueyo
neurocientífico
Las radiografías innecesarias y el riesgo de cáncer
«La radiación usada en pruebas médicas aumenta el riesgo de cáncer. No pida a su médico que le haga radiografías innecesarias, especialmente aquellas que implican mayores dosis de radiación. Mejor pídale que se tome tiempo para escucharle y estudiar su caso. Es cosa sencilla y puede ahorrarle problemas».
maria gallego
gestora de cronicidad
Evitar los perjuicios de un consumo excesivo de medicamentos
«Tenemos un alto porcentaje de pacientes crónicos que consumen más de cinco o seis medicamentos. Ahora mismo se está intentando desprescribir para evitar el consumo excesivo a partir de cierta edad, ya sea porque a lo mejor no son necesarios o porque pueden sumar más problemas que beneficios».
marta g. clemente
neumóloga
El enorme progreso de los fármacos para la enfermedad pulmonar
«La neumología ha cambiado mucho. Sigue siendo una especialidad eminentemente clínica y el tabaco sigue siendo nuestro mayor enemigo, pero los fármacos han evolucionado mucho, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas».
josé g. gala
hematólogo
Las terapias CAR-T, al alcance de todos los pacientes asturianos
«Cualquier paciente de Asturias que precise un tratamiento CAR-T lo recibirá. Podemos administrar todos los tratamientos CAR-T de laboratorio actualmente aprobados. Y, en el caso de que un paciente precise un producto que esté en un ensayo que no tuviésemos en el HUCA, se le facilitaría dicha opción».
Marcelino García-Noriega
pediatra
Empoderar a los padres en las cuestiones de salud de sus hijos
«El empoderamiento de los padres en los aspectos de salud de sus hijos es muy importante. La figura del médico que solo él tenía la razón ha dejado paso a que los padres tomen decisiones conjuntas. Lo ideal sería concordar familias y sanitarios, conjuntamente, el camino a seguir en los aspectos de salud».
Paz García-Portilla
psiquiatra
Principales causas que llevan a la consulta del psiquiatra
«Para los adolescentes y los jóvenes, el principal desafío son las adicciones: a sustancias, a redes sociales, a pantallas... Para los adultos, la soledad. Para los adultos más jóvenes, otro factor importante es el estrés laboral, las dificultades en el trabajo, la competitividad, la falta de tiempo para la familia...».
celia gómez
directora de la finba
Cuidar a quienes cuidan es una obligación estratégica
«Largas jornadas, guardias excesivas, temporalidad crónica y exposición a agresiones afectan al bienestar físico y emocional de los profesionales sanitarios. La reforma del Estatuto Marco propone avances sobre la premisa de que cuidar a quienes cuidan no es un gesto simbólico, es una obligación estratégica».
esteban gómez
enfermero
Definir modelos de atención y cuidados desde la enfermería
«No podemos seguir apostando por un modelo hospitalocéntrico y médico-céntrico. Necesitamos un enfoque comunitario, en el que la promoción de la salud se aborde de manera integral y centrada en las personas. Tenemos que definir modelos de atención y cuidados para nuestros vecinos».
enrique gonzález
experto en gestión
Las ventajas de la IA para los usuarios del sistema sanitario
«La IA permitirá agilizar muchos procesos y será una palanca para avanzar en el conocimiento de los pacientes y en el descubrimiento de nuevas soluciones. El paciente dispondrá de mayor flexibilidad para ir a una consulta, evitará desplazamientos y tendrá acceso a información importante para su salud».
manuel gorostidi
nefrólogo
150 minutos "mágicos" de ejercicio semanal, cada uno a su ritmo
«Los beneficios del ejercicio físico en términos de salud son innumerables, de tal forma que la OMS y las sociedades médicas consideran una prioridad que las personas practiquemos algún tipo de actividad física programada durante esos ‘mágicos’ 150 minutos semanales, cada uno a su ritmo, poco a poco».
laura gutiérrez
investigadora
Requisitos para que la investigación clínica llegue a buen puerto
«El investigador clínico debe conjugar el verbo ‘hacer’ y conseguir que la idea original se lleve a la práctica. Siempre con método científico, exigencia y dedicación. De su acción depende que el pensamiento sea capaz de traducirse en obras y que estas actúen como ariete para alcanzar el plan trazado».
rocío herrero
médica de familia
Las bases de una longevidad activa y consciente
«Alimentación, movimiento, descanso, gestión emocional y suplementación forman la base de una longevidad consciente. A ellos se suman el propósito vital, las relaciones humanas y la entrega a los demás, elementos que fortalecen vínculos, reducen el estrés y refuerzan el sistema inmunológico».
miguel hevia
urólogo
Donación y trasplante: un mundo de generosidad y emociones
«Ser donante es uno de los actos de generosidad más sublimes del ser humano. El trasplante es una labor de equipo, multidisciplinar. Tienes un riñón pálido en una nevera y una vez que se conecta se va poniendo sonrosado. Si eso no te emociona, no puedes dedicarte a esta profesión tan bonita».
pablo herrero
médico de urgencias
El "ojo clínico", cualidad clave en un médico de urgencias
«En los pacientes graves tienes que tomar decisiones rápidas con una información muy limitada. La experiencia, junto con una formación continua, tiene mucho que ver. Vas generando eso que se llama ‘ojo clínico’, que te hace estar alerta y reconocer, con un primer vistazo, el riesgo de problemas graves».
cristina iglesias
anestesióloga
El anestesista ha de estar preparado para cualquier enfermedad rara
«Un anestesiólogo es un médico mezcla de muchas especialidades. Tiene que saberse todas las enfermedades raras que puedan aparecer en un libro de Medicina porque seguro que, al menos una vez en su vida, en una guardia a las tres de la madrugada, aparece un paciente con un síndrome raro».
josé m. iglesias
médico de familia
Las ventajas inmediatas de dejar de fumar
«Uno de los grandes miedos es pensar que dejar de fumar solo significa perder algo, pasarlo mal... Pero ocurre justo lo contrario. Los beneficios empiezan casi de inmediato: respirar mejor, recuperar el gusto y el olfato, tener más energía, ahorrar dinero, y, sobre todo, recuperar el control sobre uno mismo».
paula j. fonseca
oncóloga médica
Una esperanza realista y pedir ayuda, actitudes positivas ante el cáncer
«Cada persona afronta el cáncer de forma distinta. Mantener una esperanza realista, apoyarse en familia y amigos, adoptar una actitud activa y pedir ayuda cuando hace falta facilitan la adaptación. En cambio, evitar la realidad, sentir impotencia o preocuparse en exceso empeora el estado de ánimo».
antonio linares
especialista en digestivo
El sistema sanitario, un pilar esencial que precisa muchos recursos
«La esperanza de vida nunca ha sido tan alta como ahora. También porque las terapias son cada vez mejores. Conozco casos de tratamientos a pacientes que pueden costar más de 25.000 euros al año. La sanidad es un pilar fundamental y necesita muchos recursos económicos».
ana llaneza
Cirujana
Las técnicas de imagen condicionan el éxito frente al cáncer de mama
«Un diagnóstico certero del cáncer de mama permite terapias más personalizadas y menos tóxicas. La mayor tasa de curaciones está propiciada, de manera muy señalada, por las nuevas técnicas de imagen, que permiten detectar lesiones tumorales cada vez más pequeñas y localizarlas mejor».
josé luis llorente
otorrino
Cómo se sabe que un servicio de un hospital es bueno
«Un criterio claro de que un servicio es bueno es cuando a un paciente puedes darle lo mejor de lo que se conoce en ese momento. No es fácil. Las cirugías complejas no aprendes a hacerlas bien en un año ni en cinco. Para mantener una trayectoria, hay que saber que los más jóvenes aprenden de los mayores».
fernando lópez
otorrino
Las ventajas de la meritocracia en la sanidad y en la vida
«La meritocracia es esencial en el ámbito sanitario: garantiza un sistema objetivo en el que todos tengan las mismas oportunidades, pero también que se reconozcan el esfuerzo, la excelencia y la capacidad. Al brillante hay que apoyarlo y estimularlo, porque solo así avanzan la profesión y las instituciones».
carlos l. larrea
inmunólogo
Terapias que hoy son inimaginables marcarán el futuro
«Los campos de la inmunología, la biología sintética, la edición génica y la fabricación de células quiméricas van a permitir el desarrollo de terapias que son inimaginables a día de hoy. Se trata de herramientas que van a ser de una amplia utilidad en la medicina del siglo XXI».
juan lópez-arranz
Cirujano maxilofacial
Los pacientes y los alumnos, grandes fuentes de conocimiento
«De mi trayectoria como médico, me quedo con el día a día de mi relación con los pacientes y con mis alumnos, porque a ellos les debo todo lo que sé y he podido transmitir al que ha querido escucharme. Los alumnos y los pacientes son una fuente inagotable de conocimiento».
rebeca lorca
Cardióloga
La genética multiplica las posibilidades de la cardiología
«La genética ha revolucionado nuestra práctica de la cardiología. Las nuevas herramientas permiten no solo identificar a personas en riesgo antes de que desarrollen la enfermedad, sino también estudiar a sus familias y establecer programas de seguimiento preventivo individualizado».
amaya mañueco
dermatóloga
Los influencers no expertos, un peligro para la salud de la piel
«La piel está a la vista de todos, y todo el mundo opina. Antes funcionaba el boca a boca, y las creencias erróneas o no científicas las transmitía el vecino. Actualmente, ese papel lo tienen las redes sociales de la mano de influencers no expertos que dan consejos a veces peligrosos y a menudo no indicados».
rubén martín
enfermero investigador
Impulsar una gran alianza contra la obesidad infantil
«El exceso de peso en la infancia es uno de los grandes problemas de salud de nuestra sociedad. En el abordaje de la obesidad infantil se requiere un enfoque global en el que se impliquen los menores, las familias y otros agentes sociales que se relacionan con este grave problema de salud».
venancio martínez
pediatra
Erradicar el mal uso de los servicios de urgencias pediátricas
«Los profesionales sanitarios perciben como factores favorecedores del mal uso de nuestros servicios de urgencias la facilidad de acceso, la falta de información y de educación sanitaria y la cultura de la inmediatez, tan extendida en todos los ámbitos de nuestra sociedad».
edurne mezquita
enfermera
La aspiración de las enfermeras: lo que es sensato y razonable
«Las enfermeras no aspiramos a ser como los médicos. Lo que realmente queremos es ser consideradas, tratadas y remuneradas como nos merecemos. Lo adecuado y lo justo no dependen de una comparativa, sino de ajustarse a lo que es sensato y razonable. Es algo intrínseco».
valentín mateos
neurólogo
Luz al final del túnel para las personas con cefaleas de racimo
«Los pacientes con cefalea de racimo, al igual que les sucede a los migrañosos, son muy agradecidos a un diagnóstico y tratamiento correctos y personalizados. La cefalea seguirá con ellos una buena parte de su periplo vital, pero su calidad de vida puede verse muy mejorada si hacemos las cosas bien».
fernando monreal
urólogo
No bajar la guardia frente a las infecciones de transmisión sexual
«La educación es importante para evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS). Aunque la población mayor de 60 años vivió en su momento el impacto del VIH y del sida, es importante no bajar la guardia. Y resulta fundamental el empleo del preservativo para tener sexo seguro».
césar morís
Cardiólogo
Un hospital para que el paciente circule sin fronteras
«En los hospitales, la organización tradicional por servicios no cubre las necesidades, y se impone organizar áreas más amplias para que el paciente circule sin notar fronteras. De ahí viene la creación de la unidad de gestión clínica del Corazón, que fue el objeto de mi plan estratégico como jefe de servicio».
guillermo muñiz
director científico del ispa
La tasa de supervivencia de los pacientes de UCI supera el 80%
«La mayor parte de los pacientes que ingresan en una UCI sobreviven y se recuperan. A medida que mejoran los cuidados, aumenta la tasa de supervivencia, que está por encima del 80%. El objetivo es conseguir para ellos una buena calidad de vida y que sean capaces de integrarse».
maría neira
exdirectora de la OMS
Lo que el mundo se juega con la contaminación ambiental
«Más de 13 millones de muertes anuales podrían evitarse si erradicáramos la exposición a factores de riesgo ambientales, desde el cambio climático y la contaminación del aire a la exposición a ciertas sustancias químicas, la falta de saneamiento y agua potable o la exposición a rayos ultravioleta».
luis olay
oncólogo radioterápico
Deporte y cáncer: la incidencia de mejorar la salud emocional
«El deporte es preventivo del cáncer. Cuando el paciente viene con un tumor y tiene pendientes quimioterapia, radioterapia o cirugía, recomendamos el deporte porque mejora la independencia y la salud emocional. Y por supuesto después, en la fase de recuperación, se recomienda a largo plazo».
joaquín peña
urólogo
Una atención adecuada al ictus implica un mejor pronóstico funcional
«La unidad de ictus del San Agustín ofrecerá asistencia especializada, integral y multidisciplinar a las personas que sufren un ataque cerebrovascular. Atenderemos a unos 300 pacientes al año. Realizamos una monitorización estrecha, lo que revierte en un mejor pronóstico funcional del enfermo».
marino pérez
psicólogo
El peligro de que las redes sociales sustituyan a la ayuda del psicólogo
«En las redes sociales, los usuarios se hacen autodiagnósticos psicológicos. Esto está condicionando la ayuda profesional, pues si tienes un consultante que llega con un autodiagnóstico, y lo que espera es que lo adules y que se lo confirmes, entonces la psicoterapia se convierte en un contexto de narcisismo».
carmen Pérez novo
ginecóloga
La mujer que no alcanza el orgasmo debe pedir asistencia especializada
«La anorgasmia, la falta de orgasmo, es muy frecuente en el sexo femenino. Y desagradable. Las mujeres que la padecen, aunque tienen deseo y excitación, no son capaces de alcanzar el clímax. Merece la pena que la mujer aquejada de anorgasmia lo ponga en conocimiento de un ginecólogo o psicólogo».
eva pérez
enfermera
El relevante papel de la enfermera gestora de casos
«La enfermera gestora de casos coordina todo el proceso asistencial del paciente asignado. Es su figura de referencia. Su labor agiliza pruebas, citas y tratamientos, garantiza la continuidad entre servicios y evita que el paciente y su familia se sientan desbordados o perdidos en el sistema sanitario».
corsino rey
pediatra
El trabajo en equipo, garantía de eficacia en la atención sanitaria
«La base es el trabajo en equipo y la colaboración multidisciplinar. Siempre resulta más operativo compartir responsabilidades que hacerlas recaer en un solo individuo. Se trata de implicar a todos los que participamos en los procesos de atención a los pacientes. Deberíamos movernos en la misma dirección».
isolina riaño
pediatra
Ante un nuevo paradigma en el manejo de la diabetes tipo 1
«Estamos ante un nuevo paradigma del manejo de la diabetes tipo 1. El desarrollo de medicamentos inmunosupresores tiene el potencial de retrasar la diabetes tipo 1 e incluso prevenirla por completo, pues estos medicamentos impiden que el sistema inmune ataque por error a las células y tejidos sanos».
manuela riera
traumatóloga
Los materiales de las prótesis han mejorado, pero influye el desgaste
«Los materiales de las prótesis han mejorado mucho y ya no es común que el paciente sufra rechazos. El tiempo que dura la prótesis, sin embargo, no es algo matemático. Una persona joven tiene más posibilidades de que su prótesis vaya a necesitar renovarse porque, básicamente, va a darle más uso».
alba riesgo
médica de urgencias
El médico desarrolla sus capacidades si se le da flexibilidad en el trabajo
«Los médicos nos hemos convertido un poco en funcionarios. Ese estatus funcionarial hace que dejemos de hacer cosas que podríamos hacer de otra manera si trabajáramos de una forma más libre. Habría que buscar el modo de ser un poco más flexibles para potenciar las capacidades de cada uno».
ignacio riesgo
consultor en sanidad
Los seguros sanitarios privados están en auge... y quizá en peligro
«El seguro de salud suma clientes año tras año. Cerca del 30% de la población española tiene un seguro sanitario privado, algo insólito en un país con un sistema público de cobertura universal. España ofrece seguros de salud privados un 79% más baratos que Europa, lo que podría amenazar su sostenibilidad».
sabino riestra
especialista en digestivo
El papel de las unidades multidisciplinares y de las enfermeras
«Un enorme avance en el manejo de las enfermedades inflamatorias intestinales se debe a las unidades monográficas, que integran la atención de distintos especialistas. Asimismo, las enfermeras de estas unidades son clave en la formación, la información y el apoyo a los pacientes».
juan pablo rodrigo
otorrino
Dar facilidades a los médicos para dedicarse a la docencia
«La carrera de profesor no es sencillo. Llegar a catedrático o titular requiere de una dedicación. Nuestra actividad asistencial no implica una reducción en los requisitos de investigación. Necesitamos más facilidades en la tasa de reposición y que el relevo generacional no dependa de las jubilaciones».
valentín javier rodríguez
auditor de calidad
Los auditores de calidad, cómplices del profesional sanitario
«Los auditores no hemos de ser vistos como fiscalizadores, sino como cómplices de todos los profesionales sanitarios en la persecución de un objetivo común: dar a los pacientes el mejor trato y prestar unos servicios de excelencia. El bienestar de los usuarios requiere el esfuerzo conjunto de todos».
conchita saavedra
Consejera de salud
El sistema sanitario debe ganarse la confianza de los usuarios
«La mayor parte de la población confía en el sistema sanitario público, pero sí es verdad que con la crisis sanitaria que hemos vivido, aunque el sistema ha funcionado muy bien, puede suceder que algunas personas hayan dejado de confiar tanto. El reto es recuperar el nivel de satisfacción que teníamos».
carolina samalea
enfermera
El sentido de la profesión de enfermera
«Siempre digo que yo no sería yo sin ser enfermera. El sentido de mi vida es el de cuidar a los demás, el de hacer que la vida de los que me rodean sea lo más satisfactoria posible. Y he encontrado en la enfermería la manera de que me paguen por algo que da sentido a mi vida».
emilio sánchez
nefrólogo
La mejor diálisis es la que nunca llega a hacerse
«La mejor diálisis es la que no se hace. En la prevención de la progresión de la enfermedad renal, el propio paciente tiene un papel protagonista. Los profesionales de la sanidad debemos esforzarnos en educar sobre las conductas más saludables desde el punto de vista cardiovascular y renal».
susana sánchez
nutricionista
Una dieta sostenible: un 80% saludable y un 20% para caprichos
«No debemos imponer dietas con grandes restricciones. Hay que trabajar en pautas que perduren en el tiempo y tengan en cuenta el estilo de vida de cada persona. Mi recomendación es simple: un 80% de la dieta debe ser saludable, y el 20% restante puede ser flexible para pequeños caprichos».
susana santamarina
psiquiatra
La mala salud mental puede no ser consecuencia de la edad
«La salud mental en la tercera edad requiere un enfoque individualizado y atento. Es básico entender que ni la depresión ni el deterioro cognitivo son consecuencias inevitables del envejecimiento. Aunque algunos cambios pueden parecer ‘normales’, siempre es mejor confirmar su origen con un médico».
elisa seijo
psiquiatra
Un diagnóstico a tiempo es básico en el trastorno mental infantil
«El 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos mentales. Casi la mitad de estos problemas se manifiestan antes de los 14 años y más del 70% de todos los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años. La demora en el diagnóstico y tratamiento condiciona seriamente su futuro».
alberto sicilia
dentista
Cómo conseguir que los implantes dentales duren más tiempo
«Si a un paciente sano, o con enfermedades de tipo general controladas, le tratamos su encía y le ponemos implantes específicos de baja rugosidad, el riesgo de perder los implantes disminuye de forma significativa, y consecuentemente la duración de sus restauraciones aumenta».
jacobo silva
Cirujano cardiaco
Las nuevas alternativas a la escasez de corazones para trasplantes
«Los donantes para el trasplante son limitados, y tenemos que encontrar alternativas a una patología cada vez más prevalente, como es la insuficiencia cardiaca. Tenemos los corazones artificiales y, últimamente, ha surgido el xenotrasplante, es decir, el trasplante procedente de otra especie diferente a la humana».
Vanessa Suárez
otorrina
El camino más acertado para abordar los trastornos del equilibrio
«El diagnóstico adecuado es crucial para prevenir y tratar el vértigo. La otoneurología es la sección que trata las enfermedades del oído interno que generan vértigo, mareo o inestabilidad. Es fundamental un interrogatorio preciso entre el médico y el enfermo, seguido de una exploración clínica vestibular».
ana suárez guerra
enfermera
La mirada de 360º de la enfermera que cuida y enseña a cuidarse
«Una enfermera no mira un problema de salud de manera aislada. Lo mira todo: tu entorno, tu familia, tus necesidades... Porque la enfermedad no es algo aislado que hay que tratar de manera única, sino algo que pasa por la vida de una persona a la que hay que cuidar, o ayudar para que aprenda a cuidarse».
carlos suárez
otorrino
El modelo de selección de personal sanitario necesita un vuelco
«La sanidad pública hay que repensarla de muchas formas. Lo primero, cambiando la forma de selección de personal. El modelo que tenemos es anacrónico, no conduce al progreso. Es un modelo sindicalizado, funcionarial, que prima la antigüedad por encima de los méritos, que no favorece la investigación».
amalio telenti
médico investigador
La formación en medicina y enfermería, abocada al cambio
«La formación en medicina y enfermería cambiará a fondo: será necesario aprender a colaborar con la IA, evaluar críticamente sus sugerencias y asumir un rol de supervisión tecnológica. Habilidades como el pensamiento crítico, la ética, la comunicación y la empatía serán más importantes que nunca».
manuel vallina
Cirujano vascular
Las grandes ventajas del trabajo en equipo y del trabajo en red
«Soy un convencido de las fortalezas que ofrece el trabajar en equipo. Cada uno aportamos nuestro conocimiento y, cruzando el de unos con el de otros, ofrecemos mayores garantías para los pacientes y mejores resultados. Y también estoy convencido de la ventaja de hacer un trabajo en red».
josé antonio vega
decano de medicina
El perfil dominante del estudiante de Medicina actual
«El estudiante de Medicina tiene un nivel de frustración mínimo. Quieren inmediatez en todo. De alguna manera, la Facultad de Medicina es una academia que ayuda a preparar el examen MIR. Los propios alumnos dicen que la medicina ya la aprenderán con la experiencia. Me parece un error básico».
juan carlos de vicente
Cirujano maxilofacial
No ha habido dos caras iguales entre 117.000 millones de humanos
«Se ha estimado que desde que el Homo sapiens apareció en la Tierra, ha habido 117.000 millones de humanos. Por otra parte, se estima que la probabilidad de encontrar dos caras iguales es inferior a una entre un billón, por lo que podemos asumir razonablemente que nunca ha habido dos caras iguales».
rubén villa
médico de familia
El carácter único e insustituible de la medicina de familia
«La medicina de familia es la medicina de las personas; el resto es la medicina de las enfermedades. Las personas somos un todo que funciona en armonía. Esta visión integral solo la tienen la medicina de familia y la medicina interna. Y la de familia añade la relación estable entre médico y paciente».
pedro villabella
Cirujano vascular
Los signos de que es necesario tratar las varices
«Las varices deben tratarse siempre. La duda es cuándo. Hay señales que indican que es necesario tratarlas ya. Entre ellas, la pigmentación oscura en las pantorrillas, los eczemas que pican mucho y que pueden aparecer en placas, las flebitis o tromboflebitis de repetición y, por supuesto, las úlceras».
maría josé villanueva
médica de familia
Una nueva mirada a los cuidados paliativos, más allá de la sedación
«Hay muchas patologías que se pueden abordar con una mirada paliativa, de calidad de vida y confort. Debemos desvincular los paliativos del tramo final de la vida, de la idea de sedación como única herramienta posible o de que solo los enfermos oncológicos pueden optar a ellos».
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