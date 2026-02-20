Los cien desafíos de la sanidad asturiana contados por cien expertos: desde "salvar" la atención primaria a poner el foco en las enfermedades raras

El suplemento SALUD de LA NUEVA ESPAÑA llegó este febrero a su número 100. Desde su aparición, en noviembre de 2017, no ha fallado un solo mes a su cita. En estos ocho años largos, la edición de papel ha puesto a disposición de los lectores unas 2.000 páginas, que a su vez han tenido un amplio reflejo audiovisual en la versión digital del periódico. Este cuadernillo mensual ha reflejado el trabajo de todas las categorías sanitarias, ha dado voz a numerosos profesionales y servicios hospitalarios y de atención primaria, ha difundido novedades terapéuticas, ha ofrecido más de un centenar de entrevistas en profundidad, se ha ganado la confianza de los anunciantes...

De manera especial, SALUD ha tenido el privilegio de contar con la colaboración de decenas de profesionales y expertos de ámbito regional, nacional e internacional que han expuesto sus conocimientos, reflexiones y propuestas. En las páginas que siguen, ofrecemos una selección de cien breves, sugerentes y muy variadas "píldoras" de salud de nuestros colaboradores que evidencian la amplitud y variedad de contenidos de este cuadernillo en su primer centenar de encuentros con los lectores.