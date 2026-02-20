La compraventa de vivienda en Asturias alcanza su récord desde el estallido de la burbuja

Asturias registró el pasado año la compraventa de 15.579 viviendas, lo que supone un aumento del 8,1% respecto a 2024 y la cifra más elevada desde 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera internacional. En el conjunto del mercado nacional se produjo el mismo hito.

En 2025, la región se anotó el quinto año consecutivo de crecimiento de compraventa inmobiliaria después de la caída de 2020 por el parón económico que supuso la pandemia de covid, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En estos cinco años, el volumen anual de compraventas de vivienda en Asturias se ha duplicado, al pasar de las 7.627 de 2020 a las 15.579 del pasado año.

El nuevo incremento en 2025 se produjo pese a que el Principado registró en diciembre el quinto mes consecutivo con el número de compraventas a la baja, con un descenso del 3,8%.

Tipo de vivienda

Por tipo de vivienda, la compraventa de vivienda usada aumentó en Asturias el pasado año un 8,3%, hasta 12.353, una cifra que representa un máximo histórico, mientras que la de nueva construcción subió un 7,1%, hasta 3.226.

Además, la compraventa de vivienda libre se incrementó un 10%, hasta 13.888, en tanto que la protegida registró un descenso del 5,4%, hasta 1.691.

En relación al resto de comunidades autónomas, Asturias se anotó en 2025 el sexto incremento más moderado del país (por delante de Navarra, Canarias, Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana), mientras que en diciembre registró el tercer descenso más abultado, solo superados por los contabilizados en Madrid (- 4,9 %) y Comunidad Valenciana (- 4,4 %).

Precios e hipotecas

Estos datos se publican sólo un día después de conocerse que el precio de la vivienda en Asturias también alcanzó en 2025 la mayor cota desde niveles precrisis, hasta una media de 1.668,2 euros por metro cuadrado.

Noticias relacionadas

Asimismo, la cantidad total de hipotecas sobre vivienda alcanzó máximos en 16 años, habiendo sumado en 2025 un monto de 9.189, un 13,7% más que en 2024.