Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil

Un vecino de Muros del Nalón despeñó su propio coche para engañar al seguro y cobrar una suculenta indemnización, pero ha caído con todo el equipo. El Grupo de Investigación y Análisis (GIAT), perteneciente a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias descubrió el enjuague y el murense está ahora sin coche e investigado por un delito de estafa en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado 1 de agosto, en un camino vecinal situado en el alto de Ambasvías, próximo a la localidad de Carlangas, en Valdés. El murense condujo hasta el alto, y una vez allí empujó su coche fuera de la vía y terminó despeñado. El conductor dijo que se había bajado del coche para comprobar un supuesto pinchazo, y en ese momento el coche comenzó a moverse hacia el precipicio, sin que pudiese detenerlo.

Desde el primer momento, el siniestro levantó las sospechas de los guardias civiles del Puesto de Navia, quienes detectaron diversas irregularidades en la declaración del siniestro, procediendo a la instrucción de las primeras diligencias.

Se solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico, dando comienzo una investigación que fue asumida inicialmente el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Luarca, y posteriormente por el Grupo de Investigación (GIAT), especializado en este tipo de delitos.

Tras más de cinco meses de investigación, durante los cuales se localizó y tomó declaración a distintos testigos, se analizó el expediente del siniestro, las declaraciones testificales y los informes del EIS de Luarca, los informes periciales de la entidad aseguradora, así como las imágenes del vehículo y otra documentación de interés. La investigación concluyó a finales del mes de enero con la investigación del propietario y tomador del seguro del automóvil siniestrado.

El conductor pretendía obtener una indemnización económica por la pérdida total del automóvil, a la que se sumaría el abono de los gastos derivados de la intervención del servicio de Bomberos y de distintas actuaciones periciales, con un total de 14.425 euros. No obstante, el fraude no llegó a materializarse, ya que la Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la entidad aseguradora, cuando el proceso de abono de la indemnización se encontraba aprobado. El pago quedó paralizado.

Las diligencias fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Luarca.

La Guardia Civil recuerda que la simulación de siniestros con el fin de obtener beneficios económicos constituye un fraude que perjudica al conjunto de la sociedad y al sistema asegurador, y reafirma su compromiso en la prevención y persecución de este tipo de conductas ilícitas.