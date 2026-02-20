El "no" por enésima vez de los empresarios del sector en Asturias a la tasa turística: es "innecesaria, contraproducente y perjudicial"

Lo han dicho por activa y por pasiva, directamente a la propia vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. Y este viernes lo han vuelto a hacer. Los empresarios del sector turístico en el Principado no quieren que se aplique una tasa por estancias en la región.

Así lo ha hecho público la Mesa de Turismo de FADE (Federación Asturiana de Empresarios), que ha acordado por unanimidad expresar su rechazo a la implantación de un impuesto sobre estancias turísticas, al considerar que "se trata de una medida innecesaria, contraproducente y perjudicial para la competitividad del conjunto del sector turístico" regional.

Tras la reunión mantenida con los representantes empresariales, la presidenta de FADE, María Calvo, señala que “Asturias no presenta problemas estructurales de masificación que justifiquen una medida de este tipo. Introducir un nuevo gravamen en el actual contexto debilita nuestra posición competitiva y afecta directamente a la rentabilidad de las empresas”.

El Gobierno regional está determinado a aplicar una tasa turística, aún por definir, este mismo año. Lo que se sabe es que será por concejos y voluntaria, es decir, el gobierno local decidirá si quiere aplicarla. El Principado regulará el modelo y, según avanzó semanas atrás Llamedo, la idea es empezar a trabajar ya en ello para poder aplicarla cuanto antes. "Se aplica en otros lugares y nuestra voluntad es impulsarla. Empezaremos el diálogo con los ayuntamientos y con el resto del sector. Escucharemos a todos", ha reseñado la Vicepresidenta en declaraciones pasadas.

Un impacto directo sobre la demanda y el tejido empresarial

Según la declaración de los presentes en la Mesa de FADE, el turismo asturiano compite principalmente en segmentos vinculados a la naturaleza, la experiencia y la proximidad, "donde el precio es un factor decisivo. Incrementar el coste final de la estancia supone asumir un riesgo evidente de desvío de demanda hacia destinos que no aplican esta figura fiscal".

Además, advierten de que el "impacto" de dicha tasa no se limitaría al alojamiento y la cadena de valor turística: "El turismo sostiene una cadena más amplia que integra comercio, transporte, actividades culturales y servicios complementarios. Cualquier reducción del gasto disponible por visitante repercutirá de manera transversal en todo el ecosistema empresarial, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

Más peros: la temida burocracia. "La gestión del impuesto implicaría nuevas cargas administrativas y burocráticas que recaerían sobre los establecimientos, incrementando la presión sobre un sector que opera con márgenes ajustados".

"Antes de crear nuevos impuestos, debemos analizar si esa decisión fortalece o debilita nuestro modelo económico" María Calvo — Presidenta de FADE

Una medida innecesaria en el modelo asturiano

La Mesa de Turismo subraya que Asturias ha construido su posicionamiento "sobre la sostenibilidad, la autenticidad y la baja densidad turística. No existe un problema estructural de saturación que justifique la implantación de una tasa disuasoria".

En este contexto, María Calvo señala que “no se puede penalizar fiscalmente una actividad estratégica que genera empleo, dinamiza el territorio y proyecta la imagen de Asturias al exterior. Antes de crear nuevos impuestos, debemos analizar si esa decisión fortalece o debilita nuestro modelo económico”. El sector defiende que la sostenibilidad debe abordarse desde la gestión inteligente y proporcionada de los flujos turísticos —regulación puntual de accesos en espacios sensibles, planificación basada en datos, diversificación territorial e inversión en infraestructuras—, "sin introducir medidas que encarezcan la estancia y reduzcan la competitividad del destino".