Los exportadores asturianos celebran la suspensión de los aranceles de Trump: "Este año nos preparábamos para lo peor"

"Si se confirma que efectivamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos tumba los aranceles decretados por Donald Trump, sería una noticia muy positiva para la exportación asturiana". Así se ha expresado este viernes el director de la Sociedad Asturiana de Promoción Exterior (Asturex), Bruno López, tras conocer el fallo del Alto Tribunal estadounidense que indica que Trump vulneró la Constitución al servirse de una ley (la Ley de Poderes Económicos ante Emergencias Externas, IEEPA) para imponer los gravámenes a sus socios comerciales.

López ha señalado a este periódico que, según sus previsiones, "era en este año 2026 cuando esperábamos el verdadero impacto de los aranceles de Estados Unidos", si bien estos ya lastimaron el sector exterior asturiano en 2025, con una caída del 2,1% de las exportaciones.

"El año pasado ya se notó un descenso de las empresas de Asturias que exportan a Estados Unidos; fueron un total de 220, la mitad que un año antes", ha explicado López, que también ha señalado que, con el fin de adelantarse a las turbulencias económicas causadas por la guerra arancelaria, "hubo muchas compras y ventas adelantadas" y "muchas compañías optaron por hacer acopio de mercancías".

Con todo, López ha llamado a la cautela ya que "aún no se sabe cuál será la reacción de Trump a la decisión del Supremo y no está claro si los aranceles quedan sin efecto de forma inmediata o todavía se mantendrán un tiempo más".