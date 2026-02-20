El Gobierno distingue a los asturianos que ayudaron durante la DANA de Valencia con varias medallas

La Delegación del Gobierno en Asturias acogerá el próximo jueves, día 26, el acto de entrega de once distinciones para reconocer actuaciones destacadas ante situaciones de riesgo, emergencia o catástrofe, así como trayectorias profesionales ejemplares y de compromiso al servicio del Estado. Se trata de ocho Medallas al Mérito de la Protección Civil, cuatro de ellas con motivo de la DANA de 2024; dos Cruces de la Orden del Mérito Civil; y una Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

El acto estará presidido por la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y contará con la participación de la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, así como del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, entre otras autoridades.

Medallas al Mérito de la Protección Civil

En el acto se entregarán ocho Medallas en la categoría de bronce: tres con distintivo rojo que reconocen actos de heroísmo o de solidaridad, y cinco con distintivo azul, que recompensa acciones de colaboración. Cuatro de estas medallas tienen carácter de distintivo honorífico por la participación en los dispositivos de emergencia y seguridad de la DANA 2024 que afectó gravemente a Castilla-La Mancha, Andalucía y, especialmente, a la Comunidad Valenciana.

Recibirá una medalla con distintivo azul el teniente Jesús Valentín Mora Martín, jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil de Asturias, quien ejerció el mando de una unidad funcional desplazada a la provincia de Valencia. Bajo su dirección se desarrollaron rescates de personas atrapadas por las inundaciones, traslados sanitarios urgentes, distribución de ayuda humanitaria y actuaciones de seguridad ciudadana. Su incorporación voluntaria al dispositivo puso de relieve su compromiso con el servicio público.

También recibe una medalla con distintivo azul el Banco de Alimentos de Asturias, que canalizó la solidaridad ciudadana mediante la recogida, clasificación y envío de más de 100 toneladas de productos de primera necesidad, en coordinación con el SEPA, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos asturianos, garantizando una respuesta logística eficaz hacia las zonas más afectadas.

Cecilia Pérez Sánchez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) será también distinguida con una medalla con distintivo azul, por su labor de coordinación institucional desde el ámbito municipal, impulsando el envío de recursos humanos y materiales desde los ayuntamientos del Principado y facilitando la colaboración interadministrativa en apoyo a la Comunidad Valenciana.

También por su papel en la DANA, recibirá una medalla con distintivo rojo el agente Julio Suárez Fernández, integrante de la IX Unidad de Intervención Policial con sede en Oviedo. Durante su despliegue en distintas localidades valencianas asumió funciones de responsabilidad operativa, coordinando patrullas de seguridad ciudadana en entornos gravemente dañados y participando en labores humanitarias y de apoyo directo a la población afectada. Su actuación se enmarca en una trayectoria profesional de más de dos décadas en unidades de intervención.

En cuanto a las Medallas al Mérito de la Protección Civil, recibirá una con distintivo azul Gonzalo Míguez García, coordinador de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Oviedo desde 2008 hasta su reciente jubilación, por su dedicación sostenida, la modernización de la agrupación y su impulso a iniciativas sociales y humanitarias, especialmente durante la pandemia y en la movilización de ayuda tras la DANA.

También la recibirá Blanca Rosa Viejo Nava, técnica en Riesgos Tecnológicos de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Asturias, por sus más de 35 años de servicio, "caracterizados por su profesionalidad, responsabilidad y apoyo constante al funcionamiento de la Unidad".

Recibirán una Medalla con distintivo rojo los guardias civiles Javier Martín del Río y Alfredo González Luna, por su intervención en el incendio de la residencia "Ave María", en La Barganiza (Siero), donde colaboraron en el rescate y auxilio de residentes pese a resultar afectados por inhalación de humo durante la actuación.

La Medalla al Mérito de la Protección Civil fue creada por Orden del Ministerio del Interior de 13 de abril de 1982, para distinguir a las personas naturales o jurídicas que se destaquen por sus actividades en la protección, a nivel preventivo y operativo, de personas y bienes que puedan verse afectados por situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Orden del Mérito Civil

Por otro lado, se entregará la Cruz de la Orden del Mérito Civil al capitán Pablo Villabrille Sampedro, jefe del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís, "por su liderazgo en rescates y búsquedas de personas desaparecidas y su destacada trayectoria profesional".

También al inspector Fernando Martín Garmón Mayo, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos y Económicos en la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, "por ser un referente nacional en la persecución de la delincuencia económica y tecnológica".

Finalmente, el Comisario Manuel Díaz-Faes Espiago, jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, recibirá la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, por su dilatada carrera profesional y su labor de coordinación operativa al frente de distintas unidades policiales.

La Orden del Mérito Civil fue instituida por el Rey Don Alfonso XIII, por Real Decreto de 25 de junio de 1926, para premiar «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación». En la actualidad, el Reglamento de la Orden del Mérito Civil establece que tiene por objeto “premiar los méritos de carácter civil, adquiridos por el personal dependiente de alguna de las Administraciones públicas, o por personas ajenas a la Administración, que presten o hayan prestado servicios relevantes al Estado, con trabajos extraordinarios, provechosas iniciativas, o con constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes".