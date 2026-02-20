"La huelga ha ido de menos a más", celebran los médicos tras la primera semana de protesta en Asturias

"Hemos ido de menos a más cada día, progresivamente. La huelga ha ganado apoyos. Desde el punto de vista de la movilización la convocatoria ha sido un éxito", describe José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (Simpa), a la hora de hacer balance de la primera semana de paro general de los médicos a nivel nacional, en desacuerdo con el borrador de estatuto marco que quiere aprobar la ministra de Sanidad, Mónica García. En líneas generales, defienden un documento propio de la profesión y también que se incluyan mejoras en las condiciones laborales, de guardias y estabilidad laboral.

En Asturias, según el Simpa, parte convocante de la huelga, que apoya también la Plataforma de Médicos del Sespa, el seguimiento ha estado en torno a más del 70% en los hospitales, con el gijonés de Cabueñes en el 80%; el Huca, un 77% y el San Agustín de Avilés, un 75. Los médicos residentes también se han unido a la huelga en un 50%. En atención primaria es donde se concentra el seguimiento más bajo, del 32%. "El promedio de seguimiento entre todos los sitios ha sido del 62%", sostiene Vidal. "El impacto asistencial ha sido muy elevado, posiblemente porque ya teníamos los efectos de las huelgas anteriores. Se han suspendido 190 cirugías y 950 consultas y técnicas".

No se olvidan los médicos de agradecer la "comprensión" de los pacientes. Unos pacientes que ya pueden armarse de paciencia, porque la idea de los médicos es mantener la convocatoria de huelga indefinida: una semana al mes hasta junio. Todo para que Mónica García desista de su estatuto marco. "Por ahora, la respuesta del Ministerio ha sido nula. Esperamos que la presión de toda España llegue antes de la siguiente semana de huelga, directamente o a través del resto del Gobierno o de las comunidades autónomas que algo tendrán que decir, ya que son las que sufren el daño directo en su sistema de salud", añadió el dirigente del Simpa.

Contención de las listas de espera

En Asturias, el Principado no ha valorado el impacto de la huelga, pero sí ha dado cifras. Según la Consejería de Salud, en manos de Concepción Saavedra, esta semana en la que se ha desarrollado la huelga se mantuvieron el 83% de las consultas y el 85% de la actividad programada.

En líneas generales, Salud asegura que han logrado contener el impacto de las huelgas médicas anteriores: el Sespa cerró enero con 22.420 pacientes en lista de espera para ser operados, lo que supone un ligero aumento de 18 usuarios con respecto a diciembre. "La reducción en la actividad en los quirófanos como consecuencia de los paros obligó a concentrar los esfuerzos en la cirugía que no se puede retrasar. De hecho, el número de personas que esperó menos de tres meses para ser intervenidas se redujo en 715, una cantidad que equivale a un descenso del 5,34%", describen.

Los procesos garantizados (cirugía cardiaca vascular, cirugía cardiaca coronaria, cataratas, prótesis de cadera, prótesis de rodilla e histerectomía) tienen retrasos medios inferiores a 180 días y todos, menos prótesis de rodilla, mejoran sus tiempos de respuesta con respecto al mes anterior

Actividad en consultas hospitalarias

El Servicio de Salud realizó en enero 147.143 consultas, 21.697 más que el mes anterior. No obstante, debido a la huelga, la actividad del Sespa se redujo respecto a enero de otros años por lo que la lista de espera de consultas se sitúa en 119.814 personas, un 2,8% más que en diciembre.

Por lo que se refiere a las especialidades médicas de digestivo, ginecología y otrorrinolaringología, las demoras son inferiores a dos meses, mientras que neurología y cardiología superan por muy poco ese umbral. En su conjunto, todas están por debajo de cuatro meses.

Actividad de pruebas diagnósticas y técnicas

Las pruebas diagnósticas y técnicas pendientes se sitúan en 29.995, lo que supone un ligero descenso (815) con respecto al mes anterior. La demora media en todas las pruebas es de menos de dos meses, con la excepción de resonancias magnéticas (65 días) y mamografías (64 días).