Máxima alerta de la Policía Nacional por lo que está sucediendo con los perros en las grandes ciudades asturianas: “¿Qué podemos hacer?”

La proliferación de animales de compañía está ocasionando algún que otro problema de convivencia en las grandes ciudades. No en vano son muchos los que tienen perro pero otros también se quejan de la suceidad o la incomodidad que puede suponer los excrementos o las orinas de los animales en la vía pública.

De hecho la legislación es clara al respecto: los excrementos deben recogerse siempre y se aconseja llevar una botella con agua y algo de jabón para “repasar” las zonas en las que mean los perros. No en vano a lo largo de los últimos años en muchas cuidades asturianas se han producido muchos deterioros en el mobiliario urbano por las orinas de los canes. En este sentido muchos se han tomado la justicia por su mano.

La Policía Nacional ha procedido en el último año a detener a varias personas que envenenaban a los animales. Hartos de la presencia de perros (en muchas localidades de Asturias ya hay más animales de compañía que menores de 16 años), algunos vecinos que viven sobre todo cerca de parques públicos se han dedicado a poner carne con veneno para dañar a los perros y, así, evitar que vuelvan a sus zonas verdes. Pero eso es delito. Y como tal la policía lo persigue. Varios vecinos de varias ciudades han sido detenidos por ello en los últimos años.

Pero no solo se quedan en eso. La Policía Nacional utilizaba hace días las redes sociales para quejarse de la presencia de azufre en varias esquinas de calles. “Esto no evitará que los perros orinen en la acera pero es un componente tóxico tanto para los animales como para las personas”, aseguraban los portavoces del Cuerpo Nacional de Policía haciendo hincapié en su mensaje en que no se necesita ninguna razón más para dejar de utilizar este elemento.

Pero el “tuit” no se quedó ahí. Cientos de personas contestaron y se hacían la misma pregunta. “Entonces ¿qué hacemos par evitar que meen los perros?”, una pregunta que en todo caso quedaba sin respuesta porque no hay demasiada solución.

Algunas ciudades, eso sí, están intentando luchar contra esta falta de civismo de los humanos que no limpian lo que ensucian sus mascotas. Rastreadores de ADN han sido probados incluso por muchos consistorios para intentar ver quién es el verdadero infractor y perseguirle para que no lo haga más o bien para que pague por no haber limpiado lo que su perro ensució.