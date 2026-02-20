Oportunidad inmobiliaria en Asturias piso con garaje y cercano a la costa por 220.000 euros

El concejo de Llanes continúa consolidándose como uno de los focos inmobiliarios más activos del oriente asturiano. La combinación de costa, montaña y buenas comunicaciones mantiene la demanda tanto para primera residencia como para segunda vivienda. En este contexto, un piso en la localidad de Nueva y un chalet en una zona residencial próxima a la capital llanisca representan dos opciones diferenciadas en precio, tipología y estilo de vida.

Piso de 63 metros cuadrados con plaza de garaje en Nueva

Piso en Nueva, Llanes (Consejo) / tucasa.com

En la localidad de Nueva, dentro del concejo de Llanes, se comercializa este piso por 220.000 euros. La vivienda cuenta con 63 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos dormitorios, un baño, cocina independiente y salón con balcón.

El inmueble se encuentra en buen estado de conservación y dispone de armarios empotrados, hall de entrada con ropero, orientación este, que favorece la entrada de luz natural por las mañanas y una distribución funcional pensada para el día a día. Además, el precio incluye plaza de garaje y trastero, un valor añadido especialmente demandado en zonas costeras donde el aparcamiento puede resultar limitado en temporada alta.

Ubicado en un entorno tranquilo, pero bien comunicado y cercano a algunas de las playas más conocidas del oriente asturiano, el piso se presenta como una opción interesante tanto para residencia habitual como para quienes buscan una segunda vivienda en la costa llanisca.

Chalet pareado con terraza y vistas a la Sierra del Cuera en Allende

Casa en Allende, Llanes (Consejo) / tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en Allende, también dentro del concejo de Llanes, a apenas cinco minutos del núcleo urbano. Se trata de un chalet pareado que se ofrece por 480.000 euros y que dispone de 171 metros cuadrados construidos, con tres dormitorios y tres baños, distribuidos en tres plantas.

La vivienda destaca por su amplitud y versatilidad. En la planta baja cuenta con un espacio diáfano acondicionado como sala multiusos, apto para gimnasio, zona de ocio o despacho. En la planta principal se encuentra un salón luminoso con chimenea y salida a una terraza con vistas despejadas a la Sierra del Cuera, además de cocina independiente con acceso a un porche trasero con barbacoa. La planta superior alberga los dormitorios y baños, ofreciendo privacidad y comodidad.

El inmueble se entrega amueblado y listo para entrar a vivir, en una zona residencial cuidada y con acceso directo a la senda fluvial, lo que refuerza su atractivo para quienes valoran el entorno natural y la tranquilidad sin renunciar a la cercanía de servicios.

Estas dos propiedades reflejan las distintas alternativas que ofrece el mercado inmobiliario en Asturias. Mientras el piso en Nueva apuesta por una inversión más contenida y funcional cerca de la costa, el chalet en Allende ofrece mayor superficie, vistas abiertas y un estilo de vida más independiente. Dos propuestas que evidencian el atractivo sostenido del oriente asturiano como destino residencial y vacacional.