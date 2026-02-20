La parte socialista del Principado avisa a IU: “Deben valorar las consecuencias políticas de recurrir judicialmente decisiones del Gobierno”

La escalada dialéctica entre PSOE e IU, en el marco de la última crisis de la coalición del Gobierno asturiano, ha dado un paso más después de que la coalición solicitase una “reunión al más alto nivel” con el presidente Barbón para analizar las discrepancias, y por "la gravedad” que supone que el Ejecutivo asturiano (con la posición contraria de Izquierda Unida) aprobase el decreto que permite la entrada de centros asociados de universidades privadas.

El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, se ha mostrado esta mañana partidario del diálogo para resolver las tensiones, pero ha insistido: “Corresponde a Izquierda Unida valorar las consecuencias políticas que tendría recurrir judicialmente los acuerdos de un Gobierno del que forma parte”.

El origen del problema está en la decisión de IU de estar personada en una reclamación judicial contra ese decreto, si bien la coalición no ha decidido aún si formalizará un recurso. Los socialistas, que este martes lanzaron un aviso por boca del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, confiaban en que IU, tras reunir a su comisión colegiada, hiciese explícito que desistía del camino judicial.

La respuesta no fue esa, sino exigir una reunión para tratar de resolver el conflicto. No obstante, ya hace días que había diálogo entre las formaciones para buscar una salida a las diferencias de posición de los dos partidos del Gobierno respecto a cuestiones como las universidades privadas o la autorización de Costco como proyecto estratégico.

Peláez ha insistido en que, aunque “el Gobierno es único”, “está sustentado por dos fuerzas políticas distintas”. “Es normal que haya discrepancias entre dos fuerzas políticas que son distintas, porque si no serían la misma. Es consustancial a la política”, ha asegurado el portavoz del Ejecutivo.

“¿Cómo se solucionan las divergencias?”, se ha preguntado para ofrecer él mismo la respuesta: “Dialogando, con vocación constructiva, para seguir llegando a acuerdos que permitan hacer política que transforme la realidad de la gente”.

El portavoz del Ejecutivo cree que “el Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado que tiene esa capacidad de diálogo para desarrollar políticas concretas” y, como ejemplo, detalló que Barbón lleva “siete presupuestos consecutivos aprobados sin mayoría absoluta, tres en esta legislatura, que han permitido desarrollar, por ejemplo, el proyecto de las escuelinas”.

También ha insistido en el compromiso del Ejecutivo con la Universidad de Oviedo, con medidas como “la gratuidad de la matrícula universitaria”, es decir, políticas que amplían derechos.

“En ese marco de llegar a consensos, se tiene que circunscribir todo lo que es la relación entre las dos fuerzas políticas que sustentan al Gobierno”, ha insistido. Pero, a renglón seguido, insistió en el aviso: IU debe tener claro que, si va a los tribunales, el PSOE tomará medidas. Es su elección.

La FSA pone normalidad a la reunión

De forma paralela, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Luis Ramón Fernández Huerga, ha señalado que "unca hay inconveniente para hablar entre las fuerzas que apoyan al gobierno de unidad reformista de Asturias y abordar los asuntos que se considere necesario". En relación a la petición de reunión con Barbón planteada por IU, Huerga ha señalado que "las reuniones de seguimiento del pacto de gobierno están previstas".

"Ahora mismo, no está fijada una fecha determinada, pero la acordaremos con toda normalidad en los próximos días para celebrarla en cuanto sea posible", ha dicho.