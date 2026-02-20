Paz Andrés: "Hay quienes proclaman la muerte del Derecho Internacional, pero el problema es de los políticos que no cumplen las normas"

La fase regional de las Olimpiadas sobre la Unión Europea se inició este viernes en el Aula Magna de la Facultad de Derecho con la presencia del consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, los eurodiputados asturianos Jonás Fernández y Susana Solís, y la Consejera Permanente del Consejo de Estado, Paz Andres Sáenz de Santa María, también catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. La Consejera rechazó que el Derecho Internacional haya muerto, y aseguró que "el problema es de los políticos que no cumplen las normas, y de esa tendencia que hay ahora, populista y cerrada en el propio país, que lleva a no respetar las normas".

Paz Andrés hizo un repaso de los 40 años de la entrada de España en Europa (el asunto del ensayo que debía hacer los participantes en la Olimpiada), que se veía ( y aún se ve) como "un símbolo de democratización y una forma de romper el aislamiento". Resaltó la "influencia decisiva" del avilesino Fernando Morán, que "supo cerrar la adhesión con éxito", convencido como estaba de que iba a "transformar España de forma radical". Parafraseando un libro publicado por Morán en los años noventa, "se consiguió colocar a España en su sitio".

Desde entonces, España se ha convertido en uno de los pilares de las comunidades europeas, y fue uno de los once estados fundadores de la unión económica. La adhesión requrió de grandes esfuerzos en actividades como la minería o la ganadería, pero trajo grandes ventajas, como un crecimiento enconómico importante, la libre circulación de mercancías, numerosos proyectos y la incorporación del Derecho de la Unión al ordenamiento español.

También resaltó la implicación de Asturias en los asuntos europeos, quizá por la preocupación por el futuro del sector primario. Se reunió con sectores afectados y publicó un informe un año antes de la adhesión. También creó una oficina de asesoramiento sobre asuntos comunitarios y puso en marcha el primer programa de interés comunitario en 1986. Asturias ha hecho un esfuerzo por conseguir fondos europeos y participa en el asociacionismo regional europeo. Y trajo a colación el título de un reportaje de una revista especializada, indicando que España es, al cumplirse los 40 años de su adhesión, "espejo y laboratorio de la integración europea".

Pero hay nubarrones. "El mundo atraviesa una situación muy difícil y eso afecta también lógicamente a la Unión Europea. Hay una pérdida de competitividad económica frente a Estados Unidos y China. Hay un problema de dependencia energética. Hay tensiones internas en cuestiones importantes, como por ejemplo la política migratoria. Y todo esto dentro de un cambio en la política, en la geopolítica global. El multilateralismo que ha imperado y que se viene aplicando desde el final de la Segunda Guerra Mundial está en crisis", indicó.

"El panorama es muy preocupante. Hay quienes optan por el pesimismo y proclaman la muerte del Derecho Internacional. He leído que el otro día el Papa en la misa de Miércoles de Ceniza se refirió a 'las cenizas del derecho internacional'. Creo que se han pasado un poquito. Y se habla de la posible muerte o estado débil del proyecto europeo. Hay quienes sostienen esa opinión, pero, frente al desánimo, también hay quien prefiere afrontarlo como un reto a superar. Y como una oportunidad para profundizar en la integración", describió.

Uno de ellos es Mario Draghi, que el pasado día 2, en la Universidad Católica de Lovaina, con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa, ofreció un discurso que está dando que hablar. Según Draghi, "individualmente, la mayoría de los países de la Unión ni siquiera son potencias medias capaces de navegar por este nuevo orden formando coaliciones". "De todos los que hoy se encuentran atrapados entre Estados Unidos y China, dice Draghi, sólo los europeos tienen la oportunidad de convertirse ellos mismos en una verdadera potencia", refirió Paz Andrés.

"¿Seguimos siendo simplemente un gran mercado sometido a las prioridades de otros? ¿O tomamos las medidas necesarias para convertirnos en una potencia? Y Draghi se respondió a eso mismo con una propuesta. Para convertirse en una potencia, Europa debe pasar de ser una confederación a ser una federación", continuó.

"Allí donde Europa se ha federado (ámbitos del comercio, competencia, mercado único, política monetaria), se nos respeta como potencia y actuamos como una sola voz. Y lo vemos por ejemplo en los acuerdos celebrados con América Latina, con la India... Pero donde no lo hemos hecho (defensa, política industrial, asuntos exteriores), se nos trata como un conjunto dispar de estados de tamaño medio que se pueden dividir y tratar de separar", añadió.

"Y entonces (Draghi) dijo que nuestro fortalecimiento no puede ser como el de China, sus características son distintas, tampoco puede ser como el de Estados Unidos, tiene que ser de nuestro modelo propio. Y a ese modelo propio que propone Draghi, él lo llama federalismo pragmático. Que consiste, según él, en tomar las medidas que son posibles actualmente con los socios que están dispuestos a hacerlo y en los ámbitos en los que se pueden lograr avances en este momento", indicó.

"Hay que puntualizar que Draghi utiliza los términos confederación y federación en un sentido amplio, no en un sentido técnico jurídico de derecho constitucional. En realidad, a lo que se refiere es a la integración diferenciada.Lo que propone es que se haga como ya se hizo, por ejemplo, con el euro. Que es que avancen aquellos que están dispuestos a avanzar", explicó. "Desde la perspectiva de España, esta propuesta está en sintonía con nuestra manera de ver las cosas. España ya lo ha hecho en varias ocasiones. Y, por tanto, yo creo que España participaría, si se pone en marcha esta línea de acción, participaría en iniciativas de este tipo. De hecho, la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028 ya contempla esta posibilidad expresamente. Por tanto, estamos preparados para incorporarnos a este nuevo movimiento, a este nuevo impulso", aseguró.