El Principado apuesta por reforzar la protección del litoral frente a la liberación planteada por el PP

El Gobierno de Asturias reivindicó este viernes una reforma de la ley de Costas centrada en la protección del dominio público-marítimo terrestre y su adaptación al cambio climático, frente a los planteamientos de "flexibilización o liberalización" defendidos por las comunidades gobernadas por el Partido Popular en la reunión multilateral celebrada el jueves en Madrid.

En el encuentro, varias autonomías con litoral plantearon la elaboración de un nuevo texto normativo para negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ante su intención de modificar el reglamento general de Costas. Este documento tendría una visión que consideran más acorde con el reparto competencial y la realidad territorial, aunque Asturias expresó una posición "diferenciada" y pidió que sus discrepancias constasen expresamente en el acta.

En concreto, la directora general de Urbanismo, Laura López, defendió que cualquier modificación del marco legal "debe afrontar los nuevos retos, como el cambio climático, con la misma mirada de protección del dominio público". Y se "desmarcó" de la estrategia impulsada por las comunidades gobernadas por el PP, que apuestan por "planteamientos que puedan suponer una liberalización del dominio público marítimo-terrestre".

El Principado ya envió sus aportaciones al trámite de consulta previa abierto para la reforma del reglamento general de Costas, orientadas a reforzar la seguridad jurídica, garantizar la preservación ambiental del litoral y adaptar la normativa a los escenarios de riesgo asociados al cambio climático.