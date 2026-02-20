El Principado encadena 26 meses como provincia peninsular con el precio de la gasolina más caro

Asturias acumula 26 meses consecutivos como la provincia peninsular con el precio medio de venta al público de gasolina de 95 más caro (1,538 euros el litro, casi 9 céntimos más que Lérida, la más barata), según el último boletín de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondiente a noviembre de 2025. Con relación al gasóleo A, Asturias, que había ocupado durante cuatro meses consecutivos el primer puesto en precio (1,496 euros), fue desbancada por Palencia y descendió a la segunda posición.

Asturias es la comunidad autónoma peninsular más cara para repostar. Los vendedores de carburantes culpan de ello a los grandes operadores petrolíferos. Aseguran que les venden la gasolina y el gasóleo a un precio superior al que lo hacen en otras regiones. "Nos dicen que son sus costes de posicionamiento en Asturias, sin más argumentos", señaló Fernando Villa, presidente de la Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), que afirmó que las grandes flotas de transporte evitan repostar en Asturias y lo hacen en las comunidades vecinas. "Solo paran a comprar chicles y agua", señaló Villa, que reclamó respaldo de la administración regional y las organizaciones empresariales para revertir la situación.

Asvecar, que agrupa a más del 60% de las estaciones de servicio de Asturias, asegura que el precio de adquisición de los combustibles por parte de las gasolineras es en Asturias entre 5 y 10 céntimos el litro más alto que en otras comunidades. Fernando Villa señaló que los grandes operadores petrolíferos (Repsol, Moeve, Shell, BP...) les comunican que "esos precios se corresponden con su coste de posicionamiento en Asturias", sin especificar si realmente están vinculados al almacenamiento en el puerto de El Musel, a la logística, a la dispersión de las estaciones de servicio, a la falta de oleoducto en la región... "Nos dicen que los precios son los que son, que los tomas o los dejas. Las estaciones de servicio abanderadas no tienen otra opción, mientras que las libres llegan a comprar el combustible en Bilbao, porque les sale más barato que en Asturias , o en La Coruña, en el caso de las gasolineras del Occidente, pese al coste del transporte", afirmó Fernando Villa.

La fiscalidad

El presidente de Asvecar apuntó que aunque las diferencias de precio por litro no son abismales, su impacto acumulado en costes logísticos y operativos es sustancial, lo que provoca que muchos transportistas, especialmente los de grandes flotas, opten por repostar fuera de Asturias. Este hecho, denunció Villa, supone que el Principado deja de recaudar anualmente unos 300 millones de euros. Explicó que, por cada mil litros de repostaje, las comunidades autónomas recuperan un 58% del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos, más un 50% del IVA. "Se trata de un dinero que se queda en otras regiones y que se pierde para la economía asturiana", añadió.

Además del impacto sobre la recaudación tributaria autonómica, Villa agregó que el mayor precio de adquisición por parte de las gasolineras en Asturias supone un perjuicio para su competitividad y, a su vez, perjudica a las empresas de la región. De forma directa a los pequeños y medianos transportistas, que ven incrementados sus costes al pagar el combustible más caro en las gasolineras -con unos sobrecostes anuales de hasta 10.000 euros, calculan–, lo que merma su margen de resultados, e indirectamente al resto de sectores que dependen de ellos.

Asvecar no encuesta justificación para ese sobrecoste y por ello pide a la administración regional y a las organizaciones patronales, entre las que destacó FADE, que se sumen a la denuncia de Asvecar ante una situación que, destacó, perjudica al conjunto de la economía asturiana. "Sufrimos un agravio comparativo ante el que deberían actuar", señaló Villa, que comparó esta "dejadez" de la administración pública y las organizaciones empresariales con la movilización por el peaje de la autopista del Huerna.

Noticias relacionadas

"No nos sentimos respaldados", afirmó el presidente de Asvecar, que resaltó que en Asturias hay cerca de 250 estaciones de servicio con 2.000 empleos. "El hecho de que las grandes flotas no reposten en Asturias pone en peligro actividad y puestos de trabajo y reduce los horarios de atención", destacó Villa.