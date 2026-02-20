Rescatan a un esquiador inglés que se rompió una pierna en la vertiente cántabra de los Picos de Europa
Tanto el accidentado como su compañero iban bien equipados, provistos de piolets y crampones
El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria rescató a un esquiador de montaña británico, de 32 años, después de que se accidentase en los Horcados Rojos, en la vertiente cántabra de Picos de Europa. El accidentado presentaba fractura de peroné, traumatismo costal y policontusiones.
Una vez alcanzada la zona donde se encontraba el esquiador, bajaron en grúa el rescatador y el médico para estabilizar al accidentado, que se encontraba con otro compañero, la persona que dio la voz de alarma. Ambos iban bien equipados, provistos de piolets y crampones.
Fueron izados en sendas operaciones de grúa para su traslado al Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, donde esperaba una ambulancia para llevar al herido al Hospital de Valdecilla, donde quedó ingresado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones