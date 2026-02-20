Rescatan a un esquiador inglés que se rompió una pierna en la vertiente cántabra de los Picos de Europa

El equipo del helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria rescató a un esquiador de montaña británico, de 32 años, después de que se accidentase en los Horcados Rojos, en la vertiente cántabra de Picos de Europa. El accidentado presentaba fractura de peroné, traumatismo costal y policontusiones.

Lugar del rescate. / 112 Cantabria

Una vez alcanzada la zona donde se encontraba el esquiador, bajaron en grúa el rescatador y el médico para estabilizar al accidentado, que se encontraba con otro compañero, la persona que dio la voz de alarma. Ambos iban bien equipados, provistos de piolets y crampones.

Fueron izados en sendas operaciones de grúa para su traslado al Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, donde esperaba una ambulancia para llevar al herido al Hospital de Valdecilla, donde quedó ingresado.