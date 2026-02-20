¿Cómo responde la izquierda asturiana a las propuestas de Rufián? Aplaude el paso, pero quiere leer la letra pequeña

La llamada "izquierda alternativa", la de los partidos situados a la izquierda del PSOE, aplaude en Asturias la propuesta lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para concentrar el voto y hacer frente al avance de Vox. No obstante, hay matices a la espera de la "letra pequeña" del proyecto.

La principal bienvenida a la iniciativa la hace Covadonga Tomé (Somos), que afirma que la propuesta "es una cuestión de generosidad y responsabilidad", porque "no se trata de cómo le vaya a la izquierda, sino de cómo le vaya al país, también al país asturiano". Para Tomé, "la izquierda tiene que organizarse, ir de la mano, y hacer política útil", y recalca que esa es precisamente su propuesta en Asturias.

Xabel Vegas, responsable de Sumar en Asturias, sostiene que "cualquier iniciativa que apunte en la dirección de la confluencia es bienvenida y es lo que nos reclama la sociedad". Para Vegas, "Rufián ha logrado abrir un debate en la izquierda transformadora que es necesario y urgente, así que no cabe más que celebrarlo". En ese mismo sentido enmarca el acto de este sábado, en el que Sumar presentará la alianza formada entre IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.

El primer aviso sobre la "letra pequeña" es de Podemos. Su coordinador en Asturias, Diego Ruiz de la Peña, no rechaza hablar de alianzas, pero sostiene que la "unidad de la izquierda no puede ser un fin en sí mismo" o nacer como "cálculo u oposición a algo", sino que debe contar con un "proyecto de fondo". También pone peros: "Nos preocupa cómo Rufián y Emilio Delgado se han entregado a discursos del miedo al hablar de feminismo, seguridad o migración".

Desde donde aún se guarda silencio es desde Izquierda Unida de Asturias, alineada con la posición federal. No obstante, en los análisis internos de la coalición se ha venido resaltando estos días la importancia de "las estructuras de partido", por encima de encajes basados únicamente en perfiles personales.

La música de Rufián también suena bien en la coalición asturiana (que de hecho también ha abierto en Asturias el debate a las candidaturas de unidad), pero esperará a conocer cómo se concreta la propuesta, para que no constituya una mera adhesión a una figura. De hecho, IU de Asturias dio el primer aviso de que el modelo de Sumar sostenido por la imagen de Yolanda Díaz ya estaba herido. "La izquierda no puede acabar siendo personajes en busca de autor de forma permanente", señalaron fuentes de IU.