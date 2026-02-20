¿Cómo responde la izquierda asturiana a las propuestas de Rufián? Aplaude el paso, pero quiere leer la letra pequeña
Somos, Podemos, Sumar e IU defienden la llamada a la unidad, pero las diferencias aparecen sobre el modo en que debería concretarse
La llamada "izquierda alternativa", la de los partidos situados a la izquierda del PSOE, aplaude en Asturias la propuesta lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para concentrar el voto y hacer frente al avance de Vox. No obstante, hay matices a la espera de la "letra pequeña" del proyecto.
La principal bienvenida a la iniciativa la hace Covadonga Tomé (Somos), que afirma que la propuesta "es una cuestión de generosidad y responsabilidad", porque "no se trata de cómo le vaya a la izquierda, sino de cómo le vaya al país, también al país asturiano". Para Tomé, "la izquierda tiene que organizarse, ir de la mano, y hacer política útil", y recalca que esa es precisamente su propuesta en Asturias.
Xabel Vegas, responsable de Sumar en Asturias, sostiene que "cualquier iniciativa que apunte en la dirección de la confluencia es bienvenida y es lo que nos reclama la sociedad". Para Vegas, "Rufián ha logrado abrir un debate en la izquierda transformadora que es necesario y urgente, así que no cabe más que celebrarlo". En ese mismo sentido enmarca el acto de este sábado, en el que Sumar presentará la alianza formada entre IU, Más Madrid, Comunes y Movimiento Sumar.
El primer aviso sobre la "letra pequeña" es de Podemos. Su coordinador en Asturias, Diego Ruiz de la Peña, no rechaza hablar de alianzas, pero sostiene que la "unidad de la izquierda no puede ser un fin en sí mismo" o nacer como "cálculo u oposición a algo", sino que debe contar con un "proyecto de fondo". También pone peros: "Nos preocupa cómo Rufián y Emilio Delgado se han entregado a discursos del miedo al hablar de feminismo, seguridad o migración".
Desde donde aún se guarda silencio es desde Izquierda Unida de Asturias, alineada con la posición federal. No obstante, en los análisis internos de la coalición se ha venido resaltando estos días la importancia de "las estructuras de partido", por encima de encajes basados únicamente en perfiles personales.
La música de Rufián también suena bien en la coalición asturiana (que de hecho también ha abierto en Asturias el debate a las candidaturas de unidad), pero esperará a conocer cómo se concreta la propuesta, para que no constituya una mera adhesión a una figura. De hecho, IU de Asturias dio el primer aviso de que el modelo de Sumar sostenido por la imagen de Yolanda Díaz ya estaba herido. "La izquierda no puede acabar siendo personajes en busca de autor de forma permanente", señalaron fuentes de IU.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La nieve da un tregua en Asturias: el Huerna recupera la normalidad tras el cierre por un accidente de camión y en Pajares ya se circula sin restricciones
- Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate