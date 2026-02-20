Seis oportunidades para descubrir la palabra secreta ¿serás capaz?

¿Ya has entrenado tu mente hoy? Miles de personas lo hacen cada día con los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA. Si eres de los que te gustan los retos explora nuestra sección de de juegos y elige el que más te gusta. Nosotros hoy te proponemos La palabra oculta, un juego en el que tienes seis intentos para descubir cuál es la palabra secreta.

A los tradicionales crucigrama, sudoku y sopa de letras se suma ahora una nueva propuesta: Pangramax, un reto diario que combina agilidad mental y cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Otros juegos de la página son el cuadro númerico, la palabra ocultao el saltaminas. Y esto solo es el comienzo.

En los próximos meses, se ampliará la oferta de pasatiempos con nuevos desafíos diarios diseñados para poner a prueba tu mente. Además, los suscriptores tendrán acceso al histórico completo de todos los juegos y podrán disfrutar de ellos sin límites tanto en la web como en la app.

¿Es necesario estar suscrito a jugar?

No es imprescindible suscribirse para empezar a jugar. Sin embargo, los juegos exclusivos solo están accesibles para quienes tengan una suscripción activa. Los usuarios suscriptores pueden disfrutar de la experiencia completa, con todos los juegos desbloqueados y sin interrupciones.

¿Qué ventajas tiene ser suscriptor en la sección de pasatiempos?

Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario. Muy pronto se incorporarán nuevas funcionalidades exclusivas para ellos, de las que se irá informando puntualmente. Una forma perfecta de unir diversión y estimulación mental dentro de la suscripción.