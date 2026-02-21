El 75% de los nudos de Red Eléctrica están saturados y no permiten nuevas conexiones: así afecta a Asturias
El Gobierno detecta que hay "un acaparamiento de permisos indebido" n En Asturias solo hay posibilidad de acceder sin concursos a los nudos de La Pereda y de Telledo
D. Page / P. Castaño
Red Eléctrica de España (REE) ha puesto negro sobre blanco y de manera pública el estado de saturación actual de su red de transporte de alta tensión, cumpliendo el plazo al que le obligaba la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expiraba ayer. El gestor de la red de transporte desveló que el 75% de los nudos del mallado de alta tensión no tiene capacidad para conectar nuevos consumidores o generadores de electricidad.
Los datos de los mapas publicados por REE -compañía semipública- desvelan que la red de transporte "aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso". Sólo uno de cada cuatro nudos (los puntos de interconexión donde convergen varias líneas y/o transformadores u otras instalaciones) puede atender todavía nuevas peticiones de conectarse.
En Asturias, nudos como los de Cardoso y Uninsa están saturados, y otros, como los de Ortiguero, Salas, Santa María de Grado o Tabiella no disponen de capacidad para nueva demanda, pero tienen planificado obtenerla. Solo los nudos de La Pereda y Telledo tienen capacidad disponible para otorgar. Otros nudos también tienen capacidad disponible –como los de Lada, Soto de Ribera o Narcea después del cierre de térmicas de carbón–, pero los permisos de conexión dependen de la convocatoria y resolución de los denominados concursos de transición justa.
Antes de REE, las grandes compañías energéticas, responsables de las redes de distribución de electricidad (no de transporte), habían desvelado los mapas de capacidad de sus infraestructuras y habían reconocido que un 88% de los nudos están saturados y sin capacidad extra que adjudicar. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se destacó la parte positiva que implica que haya un aluvión de peticiones para conectarse a la red en España por su "atractivo inversor" y, en todo caso, se advirtió que los datos también recogen los permisos concedidos a proyectos que no saldrán adelante y que habrá que depurar para que puedan enchufarse otros proyectos industriales o tecnológicos realmente con futuro.
El Gobierno rechaza que se pueda alertar de un colapso de la red eléctrica, pero sí reconoce que existen movimientos especulativos (proyectos fantasma que consiguen el permiso de acceso a la red sólo con la intención de revenderlo o proyectos que piden el acceso por duplicado o por triplicado a la espera de saber en qué nudo consiguen conectarse), "un acaparamiento de permisos indebido".
