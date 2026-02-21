Aagesen, en Piloña dentro de unos días, para hablar de reto democrático
La Ministra y vicepresidenta tercero del Gobierno estará en Asturias para una cumbre europea sobre el medio rural
Líderes juveniles del mundo agrario y responsables políticos europeos debatirán la próxima semana en Piloña medidas para atraer savia nueva al campo. Será en el marco de la «European Rural Youth Forward Conference 2026». Sara Aagesen Muñoz, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del gobierno de España, aprovechará la cita para presentar las nuevas iniciativas del ejecutivo de Pedro Sánchez en busca del equilibrio poblacional.
El encuentro europeo pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.
La puesta de largo de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Ejecutivo central socialista tendrá por escenario La Benéfica, el centro cultural impulsado por el artista Rodrigo Cuevas.
El acto está convocado para el miércoles, a las 11,30 de la mañana, y concluirá con un cóctel en Infiesto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La AEMET activa en Asturias la alerta por 'riesgo importante' de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca 'Oriana