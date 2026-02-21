Aagesen, en Piloña dentro de unos días, para hablar de reto democrático

Líderes juveniles del mundo agrario y responsables políticos europeos debatirán la próxima semana en Piloña medidas para atraer savia nueva al campo. Será en el marco de la «European Rural Youth Forward Conference 2026». Sara Aagesen Muñoz, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del gobierno de España, aprovechará la cita para presentar las nuevas iniciativas del ejecutivo de Pedro Sánchez en busca del equilibrio poblacional.

El encuentro europeo pretende incentivar la elaboración de políticas que refuercen el papel de la juventud en el desarrollo rural del continente. Cuenta con la financiación de la Fundación Europea de la Juventud del Consejo de Europa y del programa Erasmus.

La puesta de largo de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial del Ejecutivo central socialista tendrá por escenario La Benéfica, el centro cultural impulsado por el artista Rodrigo Cuevas.

El acto está convocado para el miércoles, a las 11,30 de la mañana, y concluirá con un cóctel en Infiesto.