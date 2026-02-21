Toda Asturias (en los 78 concejos) corre este domingo para luchar contra el cáncer infantil: "Empezamos donando 20.000 euros para investigar y el año pasado fueron 200.000"

Correr para investigar el cáncer infantil. La marea naranja vuelve este domingo a tomar las calles de Asturias con el objetivo de alcanzar un nuevo récord de participación: 50.000 participantes en las 78 carreras que se disputarán a partir de las doce de la mañana en todos los concejos asturianos. La única excepción es Gijón, que adelanta una hora la salida para que no coincida con el partido en El Molinón.

En esta ocasión, los tiempos no serán lo importante. Aquí vale el dicho de que lo importante no es ganar, sino participar. Lo único que cuenta es recaudar el máximo de dinero para seguir financiando ensayos clínicos, de manera que todas las modalidades de esta enfermedad calificada de rara tengan cura. Es la segunda causa de muerte entre los niños y adolescentes, tan solo por detrás de los accidentes de tráfico.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) atiende cada año entre 25 y 30 casos. La tasa de supervivencia se aproxima al 80% cuando han pasado cinco años del diagnóstico, pero no todos los cánceres infantiles tienen estos buenos números. Así lo explica el presidente de la asociación Galbán, Lennart Koch, quien detalla que hoy en día "hay más muertos por tumores cerebrales que por la leucemia".

Las investigaciones sobre el cáncer de la sangre y de la médula ósea han dado sus frutos, con altos niveles de supervivencia y una reducción de los efectos secundarios. Sin embargo, se necesita seguir desarrollando ensayos para que todos los tipos de tumor tengan una cura. "Si se investiga el cáncer infantil, se beneficia todo el mundo porque se desarrolla una metodología que puede ser útil independientemente de la edad. Además, aquí no solo importan los resultados. Las donaciones permiten la compra de maquinaria que sirve para todos".

El presidente de la asociación Galbán, Lennart Koch, y la investigadora Isabel Quirós González. En la imagen grande, multitudinaria carrera de Galbán por las calles de Oviedo. / Fernando Rodríguez

Galbán cumple 25 años

La carrera de este año es doblemente especial. Al objetivo de continuar investigando, se suma el 25º aniversario de la asociación Galbán. La entidad nació en los pasillos del antiguo HUCA cuando las familias de niños con cáncer se dieron cuenta de que en algunos servicios había carencias que el sistema sanitario no lograba cubrir. Faltaban psicólogos, especialistas que atendieran las secuelas de los tratamientos pasados los años, trabajadores sociales y educadores.

La consecuencia fue la puesta en marcha de una entidad para abastecer estas necesidades. Y cumplieron. Además, crecieron ganándose el apoyo de la sociedad. En la actualidad, Galbán cuenta con 246 socios de número –padres y madres de niños afectados por la enfermedad– y 223 colaboradores entre familiares, amigos, vecinos, simpatizantes y empresas que apoyan económicamente el trabajo de la asociación.

La carrera que fue a más

Ganar visibilidad y peso entre los asturianos también era necesario para que todos las familias sepan que tienen a su disposición la asociación Galbán si el cáncer infantil llega a sus vidas. Con esta finalidad, en el seno de la junta directiva idearon crear una carrera alrededor del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero. "La propuesta nació de manera humilde y cada año vamos creciendo cada vez más", subraya Koch. Edición a edición fueron sumando concejos, hasta lograr el pleno de 78. "Hace años, donábamos 20.000 o 30.000 euros para investigar el cáncer infantil; el año pasado fueron 200.000".

Carrera Galbán Oviedo / A.D.

La prueba de este domingo será la octava. La organización supone para Galbán un esfuerzo titánico que abarca todo el año. Al principio, se encargaban los propios trabajadores, y esta tarea implicaba una carga extra de trabajo a sus tareas diarias. En consecuencia, Koch tomó la determinación de externalizar todo el proceso. De esta forma, los profesionales siguen atendiendo a los pacientes y sus familias, y la carrera sale adelante sin restarle calidad.

La prueba no son solo ocupa las semanas previas. Después de que la marea naranja inunde las calles asturiana, llega el momento de preparar la convocatoria para que los investigadores presenten su proyecto para obtener financiación. La convocatoria sale en junio. Ya en septiembre, un comité científico se reúne para analizar cada una de las propuestas y elige a los ganadores. "El 21 de diciembre, Día Nacional del Niño con Cáncer en España, entregamos los cheques y empieza el proceso de investigación", subraya Koch.

La carrera de la asociación Galbán en Gijón, en imágenes / Marcos León

Apoyo de investigadores

Estos hitos han sido cumplidos a la perfección por el grupo que dirige Isabel Quirós González, profesora de la Universidad de Oviedo e investigadora del ISPA y del IUOPA. La profesora Quirós lleva años vistiendo la camiseta naranja. En 2024 se animó a presentar el proyecto titulado "Buscando las debilidades de la vasculatura del glioma pediátrico de alto grado". Se trata de uno de los tumores cerebrales más comunes entre los niños y tiene "muy mala supervivencia".

Obtenida la ayuda de 43.173 euros, la investigadora comenzó a desarrollar sus objetivos, pero las labores de investigación no han sido sencillas. En un primer momento, les costó conseguir las muestras. "A las familias les encanta colaborar, pero son tumores raros y llevo desde junio tratando de que nos las envíen". La mala situación no impidió que se quedasen quietos. "Lanzamos modelos en cultivo y diferentes aproximaciones para ver cómo les afecta tener una célula u otra. Nuestra premisa es describirlo porque está muy poco estudiado".

Isabel Quirós es consciente de que los resultados de las investigaciones no siempre arrojan avances para curar el cáncer infantil. "Probar que tu hipótesis es falsa también te da información y ese conocimiento ahí se quedará", señala. Y apostilla que continúan investigando porque su premisa es seguir obteniendo financiación para lograr buenos resultados.