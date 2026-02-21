Barbón lanza 245 medidas "para que usar nuestres llingües seya dalgo cotidiano"

"Que les nuestres llingües propies s’aprendan meyor, que s’usen más, que se sientan nel día a día. Que’l derechu a usales seya dalgo cotidiano, en cualquier ámbitu de la vida. Buscamos dignificales, frente a la persecución que sufrieron a lo llargo de la historia y que dalgunes fuerces polítiques s’empeñen en mantener". Con esas palabras en asturiano, a las que luego seguirían otras en eonaviego, el presidente asturiano, Adrián Barbón, condensó ayer el espíritu de la nueva "Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviegu" en la presentación de este plan con 245 acciones encaminadas a fomentar las lenguas de la región.

El documento, en palabras de la consejera de Cultura, Vanesssa Gutiérrez, supone un cambio de paradigma y un salto sustancial en la normalización lingüística, un elemento estructural en políticas públicas, educación y servicio a la ciudadanía.

Articulado en cinco objetivos (uso institucional y administrativo, cultura deporte y ocio, Economía, Medios de Comunicación y Sociedad y Promoción exterior) y separadas en 70 líneas de actuación, las 245 acciones previstas para este 2026 en una primera fase y hasta 2030 en el segundo desarrollo, plantean fórmulas para extender el uso de las lenguas propias, favoreciendo su presencia en la administración, sea en el BOPA, facilitando su empleo entre los funcionarios o favoreciendo los cursos de formación. En la práctica, se trata de ordenar, optimizar y aumentar estructuras ya en marcha, de forma que el uso del asturino y del eonaviego sea una cuestión transversal en todo el gobierno. Para lograrlo, explicó Gutiérrez, se constituirá la próxima semana una nueva Comisión Intersectorial de Políticas Lingüísticas donde estarán respresentadas el resto de consejerías.

El texto se presentó en le Palacio de Toreno coincidiendo con la celebración –hoy– del Día Internacional de la Lengua Materna, y el gobierno se rodeó para la presentación de la norma de algunos colaboradores en las políticas lingüísticas, desde la Academia de la Llingua con su director Xosé Antón Riaño al frente, hasta los alcaldes de algunos municipios asturianos, además de filólogos, asesores, asociaciones...

Barbón aprovechó el acto para reafirmar su compromiso con la oficialidad del asturiano y para cargar contra los partidos que lo impiden. "Pela primer vez dende l’aprobación del Estatutu d’autonomía na Xunta Xeneral hai una mayoría favorable a la oficialidá. Esa voluntá mayoritaria chocó, sicasí, col bloquéu de quien s’opusieron siempre al reconocimientu de la nuestra identidá", relató. "Unos", siguió en alusión al PP, "por debilidá, por mieu, porque nun tienen lideratu nin coraxe pa rectificar y aprender de lo que faen n’otres comunidaes como Galicia". "Otros", lanzó en referencia a Vox, "ensin más, porque-yos estorba la nuestra cultura y quixeren vela esfarrapada".

El refuerzo al asturiano y al eonaviego viene, de momento, sin partidas presupuestarias. En todo caso, tanto Barbón como Vanessa Gutiérrez destacaron la importancia que supondrá la aprobación, en este primer semestre, de la ley de Cultura e Identidad, "ese proyecto que con tanta saña atacan dende a dereta. Perdan a esperanza, porque nun van ser quen a apoucarnos. Nun nos avergonzamos dos nosos símbolos nin das nosas señas; todo el contrario. Defender as nosas llinguas supón defender un universo simbólico de palabras chías de significao y emocióis. Palabras que custodian un legao de xeneracióis. Voces que son casa dende sempre y pra sempre", remató el Presidente Barbón.