Barbón organiza su primer viaje a América: será en abril, para estrechar lazos con la comunidad emigrante y reforzar la cultura asturiana

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, viajará en abril a México en un periplo que comenzará el día 20, lunes, y se extenderá, previsiblemente, hasta el domingo 26. Se trata del primer desplazamiento como Presidente a América.

El viaje, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, tiene como objetivo estrechar lazos con la comunidad asturiana en el país y también forjar vínculos empresariales y oportunidades económicas.

De hecho, está previsto que Barbón esté acompañado de los principales representantes empresariales de la región, con una delegación que rondará la veintena de personas, según pudo saber este periódico.

Además, Barbón tiene previsto participar el fin de semana en el «Festival Señardá», un evento impulsado por empresarios asturmexicanos que quiere ser un «homenaje a la memoria y al presente» apoyado en «la historia compartida entre Asturias y México».

Este evento, que se celebrará en la Hacienda de los Morales, incluirá actuaciones musicales, actividades vinculadas a la gastronomía, con la intención de favorecer intercambios artísticos y hacer visible «el legado de la emigración asturiana».

El Gobierno del Principado aún no tiene cerrada la agenda, pero está previsto que, además de encuentros con la comunidad asturiana en México, también se propicien actividades que favorezcan el intercambio empresarial. Barbón ya tenía previsto para el año 2024 un viaje a Argentina, que finalmente no se materializó.