Barbón organiza su primer viaje a América: será en abril, para estrechar lazos con la comunidad emigrante y reforzar la cultura asturiana
El Presidente, acompañado de dirigentes empresariales, participará en un evento que busca reforzar el legado de la emigración de Asturias
El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, viajará en abril a México en un periplo que comenzará el día 20, lunes, y se extenderá, previsiblemente, hasta el domingo 26. Se trata del primer desplazamiento como Presidente a América.
El viaje, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, tiene como objetivo estrechar lazos con la comunidad asturiana en el país y también forjar vínculos empresariales y oportunidades económicas.
De hecho, está previsto que Barbón esté acompañado de los principales representantes empresariales de la región, con una delegación que rondará la veintena de personas, según pudo saber este periódico.
Además, Barbón tiene previsto participar el fin de semana en el «Festival Señardá», un evento impulsado por empresarios asturmexicanos que quiere ser un «homenaje a la memoria y al presente» apoyado en «la historia compartida entre Asturias y México».
Este evento, que se celebrará en la Hacienda de los Morales, incluirá actuaciones musicales, actividades vinculadas a la gastronomía, con la intención de favorecer intercambios artísticos y hacer visible «el legado de la emigración asturiana».
El Gobierno del Principado aún no tiene cerrada la agenda, pero está previsto que, además de encuentros con la comunidad asturiana en México, también se propicien actividades que favorezcan el intercambio empresarial. Barbón ya tenía previsto para el año 2024 un viaje a Argentina, que finalmente no se materializó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- La AEMET activa en Asturias la alerta por 'riesgo importante' de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca 'Oriana