Cae con su furgoneta por un terraplén en Santa Marina de Piedramuelle (Oviedo)

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico le practicaron la prueba de alcoholemia, que resultó negativa

Un guardia civil.

Un guardia civil. / Guardia Civil

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un conductor se salió de la calzada en la carretera de Las Caldas (AS-322), en Oviedo, a la altura de la localidad de Santa Marina de Piedramuelle, hacia las diez de la noche de este sábado. El conductor se dirigía hacia Oviedo, cuando, por razones que se investigan, se salió de la vía frente al geriátrico Mirasol, junto a la parada de autobús, en el kilómetro 0,5 d ela vía.

El vehículo, una Volkswagen Multivan, se precipitó por un terraplén. Fue el propio conductor quien pidió ayuda. Acudieron los Bomberos, quienes ayudaron al hombre a salir del lugar. Declinó cualquier asistencia médica. También acudió una patrulla del Destacamento de Tráfico de Oviedo, que le prácticó la prueba de alcoholemia, que resultó negativa.

Vecinos de la zona indicaron que algunos conductores circulan a gran velocidad por esa vía.

