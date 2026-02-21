El "caos" de la tramitación de la dependencia en Asturias: fallos informáticos, expedientes sin registrar y un periodo de espera que continúa aumentando

Quienes en Asturias han tenido que solicitar en algún momento el grado de dependencia para un familiar saben que el proceso no es sencillo, ni mucho menos rápido. Un asturiano espera actualmente quince meses de media para obtener la valoración, un periodo que se ha disparado desde la instauración de la historia social.

Los problemas derivan del complejo proceso de volcado iniciado el pasado mes de julio. Hasta entonces, y a pesar del incremento inusual de expedientes que se produjo en 2024, la Consejería de Derechos Sociales había logrado reducir el plazo medio de espera a 291, es decir, algo menos de diez meses.

Sin embargo, los continuos fallos informáticos que provocó la avalancha de datos llegados de distintas administraciones han dado lugar a un “colapso”, que el Principado está intentando atajar por todos los medios. Varios informes revelan las dificultades reales que han tenido a lo largo de estos meses en la Administración regional.

Punto de partida. Antes del inicio de la implantación del sistema SIDGEAS, la Administración tenía 8.281 expedientes en tramitación (un 15,8%) y un plazo medio de resolución inferior al año, gracias, en parte, a la incorporación de personal. Sin embargo, entre julio y septiembre se produjo una “parada técnica” que obligó a suspender temporalmente el registro de nuevas solicitudes. A 30 de septiembre, había 7.533 expedientes migrados pendientes, de los que 5.823 todavía no tenían valoración y 1.710 estaban a la espera de la prestación. Por entonces, el plazo medio de atención era de 377 días, tres meses más que antes de la nueva herramienta.

Solicitudes sin registrar. La “parada técnica” derivada del volcado de datos y de los fallos informáticos tuvo como consecuencia que 5.493 solicitudes iniciales y 1.800 revisiones quedasen sin registrar durante varios meses. Esto provocó que quedasen fuera de las estadísticas y que no computasen como carga real. En el propio informe se reconoce la “imposibilidad de gestionar nuevas altas” y que “únicamente” se producían bajas. También se paralizó la tramitación de revisiones de la dependencia, puesto que estos procesos son los que más dificultades están teniendo con la nueva herramienta.

A su vez, el número de personas dependientes con derecho pendientes de prestación se disparó, pasó de 1.569 en julio a 3.736 en enero de este año. Esto supone un incremento de un 118 por ciento.

Se disparan los plazos de atención. Todos estos problemas provocan un aumento importante de los plazos medios de resolución de las solicitudes y un retroceso en el trabajo realizado por la Consejería en los primeros meses del año, que había permitido situar el promedio de días en 291. Actualmente, un asturiano tiene que esperar ya una media de quince meses. Un periodo que se dispara en ciertas zonas de Asturias, como el área de Gijón, donde ya está en 504 días.

Reducción de expedientes pendientes. Los informes reflejan una mejoría en los últimos meses de los expedientes pendientes de tramitación. De los 9.267 cifrados en diciembre de 2024 se pasó a 6.705 meses a principios de este año. Sin embargo, estas cifras serían “ficticias”, si se tiene en cuenta que durante meses el sistema no permitió registrar nuevas solicitudes.

Hasta tres instrucciones distintas. Para intentar hacer frente a los graves problemas derivados del nuevo sistema, la Consejería de Derechos Sociales lanzó a lo largo de estos meses hasta tres instrucciones distintas. En ellas se ordenada dar prioridad a las solicitudes nuevas, dejando paralizada temporalmente la tramitación de las revisiones de grado ante la dificultad que conllevaban.

Asimismo, se planteó “alterar” el orden de tramitación, priorizando la proximidad geográfica, la optimización de rutas y la organización interna. También se ha dado orden de reformar los medios personas y de los materiales.

Reconocimiento del problema. La propia consejera, Marta del Arco, ha reconocido en varias ocasiones la problemática que está dando el desarrollo de la historia social única, llegando incluso a pedir perdón a las familias por los retrasos y las consecuencias que esto está teniendo para una gran número de asturianos.

Criticas de la oposición. El Partido Popular la implantación del nuevo sistema es una “auténtica chapuza” y una “forma de actual temeraria”, al no haberse realizado una implantación progresiva y con el respaldo técnico suficiente. “inaceptable cuando hablamos de personas dependientes con consecuencias de extrema gravedad e irreparables para las personas y familias que esperan la tramitación de la dependencia”, considera la diputada Beatriz Polledo.

Beatriz Polledo. / PP

Para la popular, los informes son “claros”: se paralizó el registro de nuevas solicitudes durante meses; se alteró el procedimiento legal porque el programa no permitía seguir el orden previsto por la norma y se “mintió deliberadamente”. “Es un escándalo en toda regla. Y mientras todo esto estaba pasando y las listas de espera se disparaban hasta los 15 meses, la consejera Del Arco mentía en sede parlamentaria al afirmar que las incidencias estaban superadas”, afirma.

Solicitud de comparecencias. Los populares han solicitado la comparecencia del jefe de servicio de atención a la dependencia, aunque avisan que no será la única porque “ la falta de sensibilidad política por parte del Gobierno del Barbón ante esta realidad resulta indecente y conlleva consecuencias humanas irreparables”.