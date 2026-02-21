Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carmen Sama, vecina del Romió (Candamo), asustada ante las baterías: "Degradan fincas y casas"

La mujer, con buena maña para la artesanía en la pequeña aldea del área central de Asturias, lo tiene claro: "Seguro que hay sitios donde ponerlas en plan seguro"

VÍDEO: Carmen Sama, vecina de Candamo: "Los parques de baterías perjudican a nuestro pueblo y a la ganadería, que las pongan lejos de aquí"

VÍDEO: Carmen Sama, vecina de Candamo: "Los parques de baterías perjudican a nuestro pueblo y a la ganadería, que las pongan lejos de aquí"

L.Á.V. / J.A.

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

A la protesta contra la instalación de baterías en Asturias, este sábado en Oviedo, acudió un nutrido grupo de vecinos de Candamo, especialmente del Romió, una pequeña aldea rural para la que el anuncio de un parque de baterías supuso un auténtico terremoto.

Una de sus vecinas, Carmen Sama, con buena maña para la artesanía, explica que "querían ponernos las baterías junto a las casas y eso esa una vergüenza". Asegura que esas instalaciones industriales "degradan el pueblo entero, devalúan las fincas y las casas", y lo que es peor, ponen en peligro la salud y la integridad de los vecinos.

"Son peligrosísimas, si hay un incendio, tendremos que evacuar el pueblo, no se puede hacer eso, que las pongan donde no perjudiquen a la ganadería y a los vecinos, seguro que hay sitios bastantes donde ponerlas", aseguró.

Sama vive en la aldea, una de las primeras que se levantó contra las instalaciones que ahora pretenden montarse en toda la región. Muchos asturianos temen sus efectos.

