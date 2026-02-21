El consejero Borja Sánchez defiende la llegada de Costco a Asturias: "No supondrá ningún prejuicio para el pequeño comercio"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, defendió este sábado durante una visita al centro de nanotecnología y nanomateriales de El Entrego, la llegada a Asturias de la multinacional de supermercados estadounidense Costco, que abrirá un gran almacén en Siero.

Sánchez, del ala socialista se mostró tajante al negar que la apertura de la gran superficie suponga una amenaza para el pequeño comercio. "No compartimos que vaya a suponer ningún tipo de prejuicio", afirmó el Consejero, quien recurrió a la macroeconomía para contextualizar el escenario actual.

"La economía asturiana alcanza hoy los 30.000 millones de euros; es muchísimo más grande de lo que era antes de la crisis financiera", explicó Sánchez. Bajo esta premisa explicó que el crecimiento regional permite un ecosistema donde "hay más oportunidades que nunca para emprender", tanto en el formato de gran superficie como en el pequeño comercio.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en plena polémica política y empresarial debido a la llegada de Costco. Izquierda Unida (IU), socio del PSOE en el Gobierno regional, ya se ha manifestado en contra de la llegada de Costco al ser considerado proyecto estratégico por el Ejecutiv.

El Consejero recordó que el Principado “está ejecutando una inversión de 7 millones de euros en ayudas directas al pequeño comercio y la artesanía”. Entre estas medidas, destacó los bonos de comercio, el apoyo a la digitalización y al relevo generacional o los programas específicos de sostenibilidad para para mejorar la eficiencia energética del sector.

El responsable de industria en el Gobierno regional subrayó que el proyecto de Cotsco "cumple todos los requisitos” establecidos en la Ley PIER (Proyecto de Interés Estratégico Regional), lo que no comparte IU.