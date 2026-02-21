La gasolina es más cara en Asturias que en otras regiones por la falta de oleoducto, aseguran las petroleras

En Asturias no hay oleoductos y es un factor que encarece el transporte del combustible. Este "hecho objetivo", fue destacado ayer por la portavoz de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE) después de que el pasado jueves la Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar) destacara que Asturias es la provincia peninsular donde es más caro repostar debido a los precios de los combustibles que les venden a las estaciones de servicio los grandes operadores petrolíferos, superiores a los que fijan en otras regiones.

La distribución de hidrocarburos / .

AICE agrupa a cinco de las principales compañías de ese sector: Repsol, Moeve, BP, Galp y Saras. Su portavoz destacó que en Asturias no se ha abierto ningún expediente por alteración del mercado con respecto a los precios. El último boletín mensual de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destaca que Asturias acumula 26 meses consecutivos como la provincia peninsular con el precio medio de venta al público de gasolina más alto. Ante este dato, la portavoz de AICE pone sobre la mesa "datos objetivos".

El primero de ellos, que la penetración de las estaciones de servicio "low cost" en Asturias es menor que en otras comunidades autónomas. Es un factor que afecta al precio medio de venta al público, pero que no responde a la principal pregunta que se hace la agrupación asturiana de vendedores de carburantes al por menor: ¿por qué los grandes operadores venden el combustible a las gasolineras a precios más caros que en otras regiones?. Ante esta pregunta, la portavoz de la asociación de la industria del combustible pone sobre la mesa un segundo "dato objetivo": en Asturias no hay oleoductos y eso encarece el movimiento del combustible.

Asturias y Cantabria son las únicas comunidades autónomas que carecen de oleoducto, pero en el caso de Cantabria está próxima a la refinería y a las instalaciones de almacenamiento de Vizcaya. Asturias carece de refinería y de oleoducto y las dos instalaciones de almacenamiento se concentran en el puerto de El Musel (donde el combustible llega por barco) y son gestionadas por la misma empresa, Exolum. Desde esos depósitos se distribuye a toda Asturias en camiones.

"Ante los precios que nos ponen en Asturias, muchas gasolineras que no están abanderadas están comprando combustible en Vizcaya o en La Coruña, aunque haya que pagar más por el transporte", señaló Fernando Villa, presidente de Asvecar, que lamenta que las grandes flotas de transporte eviten repostar en Asturias, lo que pone en riesgo la actividad de estaciones de servicio y reduce la recaudación de impuestos por parte de la administración.