La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
Los conductores deben tener en sus maleteros este instrumento para evitar ser sancionados por los agentes
R. P.
Con la llegada del frío y la nieve, aumentan los riesgos en la carretera. El episodio invernal iniciado este miércoles por una masa de aire ártico se extenderá hasta este sábado y se esperan nevadas en carreteras importantes del norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como heladas nocturnas en gran parte del interior y temperaturas diurnas más propias del invierno.
"Tenemos por delante unos días muy fríos para la época del año y con nevadas en el tercio norte peninsular en cotas bajas. Se van a producir heladas en amplias zonas del interior de la Península hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas", apunta Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.
La nieve ha comenzado a aparecer la tarde de este miércoles a partir de los 800 metros. No en vano, la Aemet mantiene activos los primeros avisos amarillos por nevadas en zonas de Asturias, Huesca, León y Lleida, y seguirán hasta el viernes, cuando la cota descenderá a entre 300 y 400 metros.
¿Es obligatorio llevar cadenas en el coche?
Ante este panorama, la pregunta que muchos conductores se hacen es: ¿es obligatorio llevar cadenas en el coche? Según la DGT, no es obligatorio llevar cadenas en el maletero a no ser que lo indique una señal o un agente, pero sí su uso cuando hay nieve en la carretera y no utilizarlas puede acarrear una multa de hasta 200 euros.
La normativa exige su uso en zonas de montaña o con riesgo de nieve, por lo que se recomienda llevarlas a mano o utilizar neumáticos de invierno si se reside en estas áreas.
Lo que sí es obligatorio llevar siempre en el maletero es un sistema para reparar el vehículo en caso de emergencia. No llevar una rueda de repuesto o un kit antipinchazos —compuesto por un spray de espuma sellante y un compresor para introducir la espuma e hinchar el neumático— puede acarrear una multa de hasta 200 euros en España.
Circular sin este elemento de seguridad puede llevar a la inmovilización del vehículo en caso de avería, ya que supone un riesgo para la seguridad vial.
