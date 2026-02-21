La ingeniera Paula Aguilar, residente en La Vallina (Gozón), avisa del riesgo de las baterías: "Los incendios no se pueden apagar y generan vapores tóxicos"
Implicada en la plataforma, sostiene que "los vecinos no estamos en contra de estas instalaciones, sino de las ubicaciones, no obedecen a criterios lógicos"
La ingeniera Paula Aguilar, vecina de La Vallina, en Luanco (Gozón), fue otra de las participantes en la manifestación. "Los vecinos no estamos en contra de los parques de baterías, sino de las ubicaciones que se están eligiendo, no obedecen a criterios lógicos", aseguró. No en vano, "en La Vallina, estamos a 150 o 200 metros de la ubicación del parque de baterías. Esto representa un riesgo para nuestra salud".
E insistió en que "hay unos riesgos reconocidos por el Principado. No se está pensando en los derechos de los vecinos, sólo se obedece a los intereses de las empresas", comentó.
Hay un peligro que mantiene en vilo a los vecinos. "El riesgo más llamativo es el de incendio. La característica de estas baterías de litio es que tienen una inflamabilidad importante y además hacen una reacción en cadena. Si se incendia una, hay una reacción de todas las demás. Tienen muy difícil sofocación, no se apagan por mucha agua que se eche. La única solución es dejarlas arder hasta que se extingan por sí mismas y genera vapores tóxicos", explicó.
"Este verano, por ejemplo, hubo un incendio en un almacén de baterías en Guadalajara y cinco pueblos estuvieron confinados una semana", añadió.
Pero hay otros riesgos, como el ruido de los equipos de refrigeración o posibles vertidos. No en vano, aseguró, la CUOTA aconseja una distancia de un kilómetro respecto de los núcleos poblados, "y en otras instalaciones, como la de Corvera, se exige hasta
