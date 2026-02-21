Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónFin aranceles de TrumpHuelga médicos AsturiasITV en AsturiasGasolina en AsturiasDesfile Carnaval Oviedo
instagramlinkedin

La ingeniera Paula Aguilar, residente en La Vallina (Gozón), avisa del riesgo de las baterías: "Los incendios no se pueden apagar y generan vapores tóxicos"

Implicada en la plataforma, sostiene que "los vecinos no estamos en contra de estas instalaciones, sino de las ubicaciones, no obedecen a criterios lógicos"

VÍDEO: Paula Aguilar, vecina de La Vallina: "Los parques de baterías son un peligro si se incendian y nos los quieren poner a 150 metros de casa""

VÍDEO: Paula Aguilar, vecina de La Vallina: "Los parques de baterías son un peligro si se incendian y nos los quieren poner a 150 metros de casa""

L.Á.V. / J.A.

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

La ingeniera Paula Aguilar, vecina de La Vallina, en Luanco (Gozón), fue otra de las participantes en la manifestación. "Los vecinos no estamos en contra de los parques de baterías, sino de las ubicaciones que se están eligiendo, no obedecen a criterios lógicos", aseguró. No en vano, "en La Vallina, estamos a 150 o 200 metros de la ubicación del parque de baterías. Esto representa un riesgo para nuestra salud".

E insistió en que "hay unos riesgos reconocidos por el Principado. No se está pensando en los derechos de los vecinos, sólo se obedece a los intereses de las empresas", comentó.

Hay un peligro que mantiene en vilo a los vecinos. "El riesgo más llamativo es el de incendio. La característica de estas baterías de litio es que tienen una inflamabilidad importante y además hacen una reacción en cadena. Si se incendia una, hay una reacción de todas las demás. Tienen muy difícil sofocación, no se apagan por mucha agua que se eche. La única solución es dejarlas arder hasta que se extingan por sí mismas y genera vapores tóxicos", explicó.

"Este verano, por ejemplo, hubo un incendio en un almacén de baterías en Guadalajara y cinco pueblos estuvieron confinados una semana", añadió.

Noticias relacionadas y más

Pero hay otros riesgos, como el ruido de los equipos de refrigeración o posibles vertidos. No en vano, aseguró, la CUOTA aconseja una distancia de un kilómetro respecto de los núcleos poblados, "y en otras instalaciones, como la de Corvera, se exige hasta

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  4. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  5. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  6. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  7. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  8. La AEMET activa en Asturias la alerta por 'riesgo importante' de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca 'Oriana

El clamor de los pueblos de Asturias contra los parques de baterías: "Arden y explotan, nos ponen en peligro"

El clamor de los pueblos de Asturias contra los parques de baterías: "Arden y explotan, nos ponen en peligro"

El lobo siembra (otra vez) la discordia entre el Principado y el Ministerio de Sara Aagesen: "No entendemos qué sentido tiene elaborar un nuevo censo sin contar con las comunidades"

El lobo siembra (otra vez) la discordia entre el Principado y el Ministerio de Sara Aagesen: "No entendemos qué sentido tiene elaborar un nuevo censo sin contar con las comunidades"

La ingeniera Paula Aguilar, residente en La Vallina (Gozón), avisa del riesgo de las baterías: "Los incendios no se pueden apagar y generan vapores tóxicos"

El consejero Borja Sánchez defiende la llegada de Costco a Asturias: "No supondrá ningún perjuicio para el pequeño comercio"

El consejero Borja Sánchez defiende la llegada de Costco a Asturias: "No supondrá ningún perjuicio para el pequeño comercio"

Carmen Sama, vecina del Romió (Candamo), asustada ante las baterías: "Degradan fincas y casas"

Carmen Sama, vecina del Romió (Candamo), asustada ante las baterías: "Degradan fincas y casas"

Toda Asturias (en los 78 concejos) corre este domingo para luchar contra el cáncer infantil: "Empezamos donando 20.000 euros para investigar y el año pasado fueron 200.000"

Toda Asturias (en los 78 concejos) corre este domingo para luchar contra el cáncer infantil: "Empezamos donando 20.000 euros para investigar y el año pasado fueron 200.000"

Solo este fin de semana: consigue el acceso premium a LA NUEVA ESPAÑA por 3 euros al mes

Solo este fin de semana: consigue el acceso premium a LA NUEVA ESPAÑA por 3 euros al mes

La indemnización por el accidente de Cerredo está en riesgo, según la Fiscalía

La indemnización por el accidente de Cerredo está en riesgo, según la Fiscalía
Tracking Pixel Contents