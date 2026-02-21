El judo asturiano vive un momento histórico. Así lo asegura José Ramón Díaz Maseda, presidente de la Federación de Judo y Deportes Asociados.

¿Cuál es el estado de la Federación?

–Vivimos un momento histórico. Todos los clubes han aumentado el número de licencias. Podemos hablar de récord, con 2.875 federados entre judo y nuestros deportes asociados. Crece la demanda de docentes de judo. Asociaciones y Colegios nos llaman para solicitar profesores. La estrategia de apostar por la base y por la continua formación de monitores, entrenadores y maestro está dando sus frutos.

–Siempre hablan de una actividad que trasciende a lo deportivo...

–La persona es judoka toda la vida desde que entra en contacto con el tatami, y con los valores que implica. Y lo lleva a su vida cotidiana. Lo aplica desde niño hasta el final, aunque deje la práctica. Un judoka siempre va a aportar a la sociedad, y más a la actual, carente muchas veces de esos valores que promovemos.

–¿Hay mucho abandono del tatami?

–Cada vez menos, porque se empiezan a ver posibilidades profesionales, y porque hay muchas facetas y modalidades en la que se puede seguir siendo muy importante. El arbitraje, por ejemplo. O la competición de katas, que abarca todas las edades. O los veteranos, que también compiten, o simplemente por mantener los lazos de unión y un tono físico por encima de la media.

Equipo junior último C. Esp. en Navarra / Cedidas a LNE

–¿Y en la edad competitiva plena?

–Es difícil retener a los talentos, que gracias al gran trabajo desde la cantera surge, y mucho. Hemos dado un gran paso con el Centro de Tecnificación Deportiva de San Martín del Rey Aurelio. Notamos gran evolución de los deportistas. Tener casa propia y con instalaciones adecuadas es un paso de calidad. Disponemos de ellas para todo tipo de eventos. Desde entrenamientos de todas las categorías, entrenamientos conjuntos donde hemos marcado récord, cursos de reciclaje, de paso de grado. También para traer cursos con figuras de referencia, como Estrella López Sheriff o Daniele Krukower. Ahí se nota que podemos retener a medallistas junior y absolutos; en la edad escolar somos muy fuertes. Queremos seguir sumando medallas nacionales. En la última Gala reconocimos más de 150.

–El campeonato de España infantil y cadete es la primera gran oportunidad de 2026...

–Sí, y un esfuerzo económico inusual. El Escolar será en Mallorca, y tendremos que desplazar a 44 deportistas y seis técnicos. Además en avión, para no restarles opciones competitivas, y no en barco, que era otra opción. Se trabaja para que vean que la Federación les apoya. Y los jóvenes lo agradecen. Llevaremos un equipo muy joven pero con muchas opciones. El próximo año queremos traer esta competición a Gijón. Es el mayor evento de la Real Federación Española de Judo, y si nada se tuerce vendrá a nuestra tierra. El Ayuntamiento y el Principado lo avalan. La alcaldesa analizó que sería un evento dinamizador deportivo y turístico de primer orden en temporada baja. Puede congregar hasta 10.000 personas diarias.

Otra vía de retener maestros, talento y actividad son las katas...

Es otra gran apuesta. Tenemos un equipo de nivel altísimo, consolidado en el podio nacional. Además tenemos maestros y jueces brillantes. Y capacidad organizativa. Lo que demostraremos en el Escolar lo hemos demostrado en la Kata World Series de Gijón, la primera vez que una prueba de la Copa del Mundo acudía a España. Y Asturias contribuyó con tres medallas al éxito español en el medallero. Estamos preparados para todo, en lo deportivo y en lo organizativo, con una importante base además de voluntariado. Puedo presumir de dirigir a una gran familia.