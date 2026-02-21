El lobo siembra (otra vez) la discordia entre el Principado y el Ministerio de Sara Aagesen: "No entendemos qué sentido tiene elaborar un nuevo censo sin contar con las comunidades"

No ha sentado nada bien en el Gobierno del Principado y, en concreto, en la Consejería de Medio Rural, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) de impulsar la elaboración de un censo propio de lobos al desconfiar de la solvencia de los datos que le trasladaron las comunidades autónomas, con el fin de elaborar el informe sexenal que hay que remitir a la Unión Europea (UE). De hecho, el Gobierno de España no ha remitido tal documento, listo desde el verano pasado, al considerar que no tiene «base científica» al no incluir variables nuevas como el impacto de los incendios de agosto en la población.

«Instamos al Ministerio a remitir los datos del informe sexenal del lobo recabados por las comunidades autónomas y, en particular, por la nuestra a la Comisión Europea», reclama Marcos da Rocha, director general de Política Agraria en Asturias. «No podemos más que avalar dichos datos y el trabajo llevado a cabo por los técnicos del Principado que han participado en la recopilación de los mismos», señala el dirigente en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA.

Y recalca: «Como bien es sabido Asturias es de las pocas comunidades que realiza el censo todos los años y los datos de 2025 se están en este momento analizando para poder preparar el informe que será presentado al próximo Comité del Lobo». De hecho, según los primeros avances, «las estimaciones iniciales en principio arrojan un aumento de los grupos reproductores».

Último censo

Asturias remitió hace un año su informa al Miteco, que en junio hizo público el nuevo censo en España: unas 333 manadas (entre 1.600 y 1.900 animales), 36 más que las inventariadas en 2014, último registro realizado. Eso supone un aumento del 12% aunque para Gobierno central todo indica que el lobo sigue «en situación desfavorable». En el caso de Asturias, hay 45 manadas compartidas con otras comunidades vecinas y 33 en exclusivas.

Da Rocha defiende a capa y espada la labor de campo realizada por los equipos del Principado: «Cuenta con los criterios científicos y técnicos marcados por el propio Ministerio y también por la propia Comisión Europea, y además todos ellos están coordinados a través del grupo de trabajo que a nivel nacional hay convocado precisamente por el Ministerio. En el caso de nuestra comunidad además están contrastados con las comunidades limítrofes para evitar duplicidades».

Discrepancias

Por todo ello, en el Principado no entienden la salida ahora del Miteco de que hará otro censo propio. Con esto, la polémica está servida y no es el primer choque entre la administración asturiana, en manos del PSOE e IU, y el departamento de Sara Aagesen, del que es secretario de Estado de Medio Ambiente el asturiano Hugo Morán. Con éste son públicas y notorias las discrepancias de la Consejería de Medio Rural. Básicamente a Morán y Aagesen se les ponen los pelos de punta pensar en eliminar lobos, algo que la Consejería impulsó desde el pasado mayo una vez fue posible al quedar la especie fuera del listado de protegidas en España. No obstante, ahora ha sido suspendido temporalmente –quedan por matar 11 de los 53 lobos fijados en el programa de control– para ajustarse a la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

«No entendemos para qué quiere el Miteco laborar un nuevo censo con sus propios medios y sin contar con las comunidades. Qué sentido tiene entonces el grupo de trabajo en el que estamos todos. Asturias ha remitido en tiempo y forma el informe sexenal y tenemos claro que el efecto que pueden tener los incendios de agosto y la aplicación del plan de control», defiende Da Rocha.