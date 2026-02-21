Rescate a 2.400 metros de altura: un escalador sufre una indisposición en pleno ascenso a Peña Ubiña

Un hombre que estaba escalando la cara norte de Peña Ubiña tuvo que ser evacuado por el Grupo de Rescate del SEPA en un helicóptero después de que se sintiese indispuesto cuando ascendía esta cumbre de 2.417 metros. El hombre fue evacuado al HUCA, donde quedó ingresado.

Poco después de las dos de la tarde, el compañero de escalada del afectado lo aseguró en la pared y llamó al 112 Asturias en busca de ayuda, ya que era imposible poder bajarlo.

Una vez en la zona, el Grupo de Rescate ejecutó una grúa de 45 metros para dejar a un rescatador con el afectado. Luego se ejecutó otra grúa para el médico-rescatador. A continuación, mediante izado doble, se sacó a los dos escaladores del lugar y se les izó a la aeronave.

Con una tercera grúa se recuperó al bombero-rescatador y el material utilizado en la intervención. Poco después estaban en el HUCA.

Noticias relacionadas

Se avisó a la Guardia Civil y al SAMU.