Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 22 de febrero de 2026

Oviedo

Matadero Uno

La librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo) acoge a las 12.30 horas, la presentación del libro «La poesía y la música de Joaquín Sabina», de Daniel J. Nappo, en un acto presentado por Guillermo Lorenzo y que incluirá un concierto acústico de Reverendo Escobar.

Ciclo de cine

El ciclo de cine «La química en nuestras vidas» proyecta a las 19.30 horas en el Teatro Filarmónica, la película «La Dama de Oro» (Paolo Sorrentino, 2016), organizada por la Asociación de Químicos del Principado de Asturias y el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, con entrada libre hasta completar aforo.

Carrera Galbán

La 8ª Marcha Solidaria «Corre con Galbán» se celebra en Oviedo a las 12.00 horas, tiñendo de naranja la ciudad para luchar contra el cáncer infantil. La cita, que tiene lugar en los 78 concejos asturianos, cuenta con un recorrido aproximado de cuatro kilómetros con salida desde la plaza de la Catedral.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición «Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía», una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Bienal

Oviedo vuelve a acoger la Bienal Internacional de Pintura al pastel. Su VIII edición tendrá lugar hasta el 1 de marzo, en la plaza de Trascorrales. En esta ocasión, los invitados de honor son pintores emergentes africanos, quienes ofrecen su arte con toda la fuerza de la vida que bulle en ese hermoso continente. Como novedad, la muestra se hace itinerante. Además de Oviedo, Alicante tendrá el privilegio de poder contemplar las obras premiadas y seleccionadas, así como los artistas invitados de honor. El horario de visita es de lunes a sábado de 11.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los domingos de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar «In Arcadia», el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

La feria Feten levanta el telón en Gijón

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) contará hoy con diferentes citas. A las 12.30 y a las 16.30 horas, en la colegiata de San Juan Bautista, «La Mona Danza» ofrecerá el espectáculo «Memorias de trapo». A las 16.45 horas, en la plaza del Seis de Agosto, «Meraki Cía.» ofrecerá «Pico y pala». A las 16.45 y 22.15 horas, en el Antiguo Instituto, «Conciertos dibujados», Álvaro Ortiz y «Al otro lado de la parcela» interpretarán «Los viajes de la pequeña genia». A las 17.00 horas, en el paseo de Begoña, «La Paz» ofrecerá «J. M. Brutal» y «Proyecto Cultura» hará lo propio con «Different». A las 18.00 horas, la inauguración oficial de Feten en el teatro Jovellanos, con «Orthemis Orchestra» y su obra «Bon Voyage!» A las 19.45 horas, «Picto Facto» estará en el paseo de Begoña con «Brimborions». A las 20.00 horas, «La Loquace compagnie» lucirá «Viva!» en el C.P. Gaspar Melchor de Jovellanos. A las 21.15 y 21.45, «Cía. Ortiga» llevará su show «Acasa» al Antiguo Instituto. Allí, a las 23.15 horas, se podrá disfrutar de «Unarys», de la «Compalía Eszer», y de «Khali», de «Rima Pipoyan Dance Company».

Playa de Poniente

A las 11.00 horas empezará la carrera solidaria que organiza la asociación Galbán contra el cáncer infantil.

Fundación Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas arrancará la visita guiada «Formas al natural. Colección de escultura contemporánea», con Carmen Estrada Fernández. Asimismo se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la exposición «Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle». Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

Museo Nicanor Piñole

Se puede visitar la exposición «Diálogos con Piñole: El vacío. Arte para aprender», un taller participativo de co-creación abierto. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, «Mónica y su acordeón» ofrecerá un concierto en la sede de la Agrupación Artística Gijonesa.

Antiguo Instituto

La exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Iglesia de la Laboral

Se podrá visitar la reabierta iglesia de la Laboral, de 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas. El templo, desacralizado, cuenta con la mayor cúpula elíptica de Europa.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición «Castros, novedades arqueológicas de Asturias» como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Museo Barjola

Se podrá visitar «Gas, óxido, sal», de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola, hasta el 22 de febrero. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra «Cajas-ambiente», de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990». Hasta el 28 de febrero estará «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Avilés y comarca

Marcha solidaria «Corre con Galbán», a mediodía

Avilés acoge a mediodía (12.00 horas) la 8ª edición de la marcha solidaria «Corre con Galbán», contra el cáncer infantil. El itinerario parte de la Plaza de España. Continúa por Rivero, el parque de Ferrera, Galiana, Alfonso VII, La Cámara, La Merced, Rui Pérez, Pedro Menéndez, La Molinera, Camposagrado y La Fruta para finalizar, de nuevo, en la Plaza de España.

Cine en el Centro Niemeyer: «Maspalomas»

La sala cine del Centro Niemeyer proyecta a las 20.00 horas la película «Maspalomas». Entradas a la venta a 5 euros.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Nueva exposición mirando al Muelle

Exposición de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano que se puede ver en los ventanales de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA). Hasta el 8 de junio. Se puede observar desde el ventanal que mira al parque del Muelle de Avilés.

Muestra de Ramón Masats

La sala de Fotografía del Centro Niemeyer acoge la exposición «Ramón Masats. Visit Spain», que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea. Hasta el 10 de mayo en horario de miércoles a domingo, 11.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición «Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario «en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto se puede visitar hasta el 1 de marzo. Hay más de de cuarenta piezas distribuidas en cuatro secciones proponen un encuentro entre la colección de arte antiguo y la de los siglos XX y XXI, reflejando la riqueza y variedad de la Colección BBVA en diversos soportes y técnicas: pintura, escultura, fotografía e instalación; también alguna obra de videoarte, prestada por cortesía de otras colecciones. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Además, el centro ofertará ocho «Rutas de Arte» a la exposición. Se desarrollarán los domingos 4 y 25 de enero, 8 de febrero y 1 de marzo.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de «La Ilustración y sus procesos» con la obra del ilustrador Juan Alberto Hernández, visible en la fachada del espacio de la avenida de Portugal del 2 de febrero al 15 de marzo, de 17.00 a 20.00 horas. Organizada por la Factoría Cultural y comisariada por Raquel Lagartos, la muestra acerca al público los procesos creativos de la ilustración contemporánea. El ciclo continuará hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Las Cuencas

El grupo «Zig Zag» baila en Lena

El teatro Vital Aza de Pola de Lena acoge esta tarde, desde las 18.00 horas, la representación del espectáculo «Formas», que lleva a escena el grupo gijonés Zig Zag Danza. La entrada es libre. Dirigida por la coreógrafa Estrella García, la compañía cuenta con una veintena de producciones y coproducciones, dirigidas tanto a público familiar como adulto.

Los platos de caza, protagonistas de la fiesta culinaria de Redes

Nueve restaurantes del parque natural de Redes (Caso y Sobrescobio) ofrecen este fin de semana las jornadas gastronómicas de la caza. Habrá platos de jabalí, venao, rebeco, perdiz o liebre. El precio del menú es unitario en todos los establecimientos, 30 euros, incluyendo entrante, dos platos, postre, pan, vino y café.

Jornadas de los callos en Mieres

Mieres celebra hasta el 8 de marzo de 2026 las II Jornadas «De Callos por Mieres», una cita gastronómica que reunirá a numerosos establecimientos del concejo (quince) en torno a uno de los platos más tradicionales de la cocina asturiana. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y Comercio Mieres, busca dinamizar la hostelería local y atraer visitantes al municipio a través del sabor y la tradición.

Concierto especial de Antroxu en Mieres

La Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres ofrece hoy un concierto especial de Carnaval, bajo el título de «Un Antroxu de cine». Sonarán algunas de las bandas sonoras más conocidas del séptimo arte en las últimas décadas, y se contará con la colaboración del grupo «Orden 66» (especialistas en el universo «Star Wars»). Empieza a las 19.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta. La entrada es libre.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo se encuentra hasta finales de febrero en temporada baja. Está abierto los viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Museo de la Minería y de la Industria en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Última eliminatoria del XIV Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero», en Lugones

Lugones despide la primera fase del XIV Concurso de canción asturiana «Conceyu de Siero» con la celebración de la cuarta y última eliminatoria, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero, a las 11.30 horas, en el Centro Polivalente Integrado de la localidad. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra «Entre huecos, construyendo espacios», de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito.

Occidente

Doble sesión de cine en el Fantasio de Navia: «Como cabras» y «Marty Supreme»

El cine Fantasio de Navia ofrece este domingo una doble propuesta. A las 17.30 horas, el público más menudo podrá disfrutar de la película de animación «Como cabras». Ya por la noche, el Fantasio reabrirá a las 20.00 horas para proyectar «Marty Supreme».

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.