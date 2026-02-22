Alerta por riesgo de asfixia a los consumidores en Asturias por comer estas gominolas de Hello Kity
Las golosinas, procedentes de Japón, se han comercializado en 11 comunidades, pero no se descarta que hayan llegado a más lugares
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado del riesgo de asfixia en unas gominolas de Hello Kitty procedentes de Japón, que deberán ser retiradas del mercado, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en su casa que no lo consuman. Las golosinas han sido comercializados en Asturias, además de en varias comunidades más.
Inicialmente han sido Cataluña, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, además de Asturias. Pero no se descarta que hayan podido ser redistribuidas a otras zonas.
La alerta se ha emitido a raíz de una notificación de las autoridades sanitarias de Países Bajos acerca de este dulce, llamado 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, que se comercializa en bolsas de plástico que contiene sobres individuales, según ha informado la agencia en un comunicado.
La información sobre el peligro de su consumo ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique su retirada de los canales de comercialización.
Además, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. EFE
