Un argayo en la carretera de Pajares dificulta aún más la comunicación con la meseta: los camioneros prevén problemas a partir de este lunes

La caída este domingo de un argayo en la carretera de Pajares (N-630) está causando nuevas dificultades en las comunicaciones entre Asturias y la Meseta. Eran las diez y media de la mañana de este domingo cuando parte de la ladera se vino abajo a la altura del kilómetro 81,7 de la carretera, a poca distancia del pueblo de Pajares, cortando completamente el carril derecho de bajada en sentido a Gijón, y también parte del carril de bajada. La caída de material se produjo en una curva, lo que añadió un riesgo a los conductores. Afortunadamente se produjo en un punto en el que hay un arcén especialmente amplio, y además se despejó rápida y completamente el carril de subida. Y tanto el servicio de carreteras como la Guardia Civil actuaron rápidamente.

Se ha habilitado un semáforo que da paso alternativo a los vehículos. El cierre del carril produjo no obstante retenciones que alcanzaron los dos kilómetros de longitud, especialmente a última hora de la tarde, debido al regreso a casa de los esquiadores de la estación de Valgrande-Pajares.

El argayo no parece muy difícil de retirar, no tiene la entidad de los que afecta a la Autopista del Huerna, a la altura de Arnón, o al Corredor del Narcea (AS-15). Se trata de un material muy descompuesto, sin grande rocas, y por tanto susceptible de ser retirado en poco tiempo.

Dificultades para camiones

No obstante, se prevé que este lunes pueda causar algunas dificultades a los numerosos camiones que suelen atravesar Pajares camino de Léon o en sentido inverso. Se trata de vehículos pesados que tratan de evitar el peaje del Huerna, demasiado costoso.

Lo señalaba este domingo el presidente de Cesintra, Manuel Ángel García: "En el tramo de subida, los camiones tendrán que pararse, perderán mucho más tiempo y gastarán más en combustible". Este domingo, afortunadamente, no circularon camiones por Pajares, lo que evitó mayores retenciones de tráfico.

La Guardia Civil estuvo al quite y envió a la zona dos patrullas del Sector de Tráfico y otras dos del Destacamento de Mieres, al objeto de regular la circulación en la carretera. Afortunadamente, hubo buen tiempo a lo largo de la jornada. Precisamente fue el mal tiempo de estos días pasados, con abundantes lluvias, lo que explica este desprendimiento.

Eso y la falta de mantenimiento, como apuntó también Manuel Ángel García. "Este tipo de argayos son perfectamente previsibles, se podrían evitar. Tenemos un problema con el mantenimiento de carreteras en España y Asturias. Si lo hubiese con la misma intensidad que hace unos años habría menos argayos", indicó.

Este lunes, el personal de mantenimiento acudirán al lugar del argayo para limpiarlo. Los técnicos de Carreteras del Estado estudiarán además el tratamiento que precisa este desprendimiento, para evitar nuevas caídas de material sobre la calzada.

La carretera de Pajares no ha estado exenta de desprendimientos, debido a su carácter de montaña, con numerosas nevadas y precipitaciones, y un material en las laderas que facilitan este tipo de incidencias. Se registraron en 2010, 2011 y 2014, éste en Flor de Acebos.

Noticias relacionadas

La carretera de Pajares vivió una gran saturación con motivo del argayo de Arnón en la Autopista del Huerna. Los vehículos fueros desviados hacia la carretera general, lo que dio lugar a grandes caravanas y problemas en la ascensión para numerosos vehículos pesados.