Un argayo corta uno de los carriles de Pajares en sentido a Gijón
El desprendimiento se ha producido en una curva, a la altura del kilómetro 81,700, en la bajada de Pajares
Un argayo a cortado uno de los carriles de la carretera de Pajares (N-630) a las 11.24 horas de este domingo. El desprendimiento afecta al carril derecho de bajada desde el puerto de Pajares, en sentido a Gijón.
Se recomienda precaución, ya que el argayo se sitúa en una curva y no es visible hasta que ya se está muy cerca de él.
El corte se ha producido en el kilómetro 81,700 de la carretera.
