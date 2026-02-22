Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un argayo corta uno de los carriles de Pajares en sentido a Gijón

El desprendimiento se ha producido en una curva, a la altura del kilómetro 81,700, en la bajada de Pajares

El argayo

El argayo

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Un argayo a cortado uno de los carriles de la carretera de Pajares (N-630) a las 11.24 horas de este domingo. El desprendimiento afecta al carril derecho de bajada desde el puerto de Pajares, en sentido a Gijón.

Se recomienda precaución, ya que el argayo se sitúa en una curva y no es visible hasta que ya se está muy cerca de él.

El corte se ha producido en el kilómetro 81,700 de la carretera.

