Toda Asturias corre con Galbán contra el cáncer infantil: "Lo importante es ayudar; no ir rápido"

Y Asturias se tiñó de naranja. La carrera que organiza la Asociación Galbán para recaudar fondos contra el cáncer infantil ha cumplico con éxtio su objetivo: superar los 50.000 participantes en las 78 carreras que se disputaron a partir de las doce en toda la región; menos en Gijón que corrieron una hora antes para que no coincidiese con el partido en El Molinón.

El tiempo acompañó a los corredores que disfrutaron del recorrido tanto corriendo como caminando. Los tiempos no eran lo importante hoy, sino participar. Lo único que cuenta es recaudar el máximo de dinero para seguir financiando ensayos clínicos, de manera que todas las modalidades de esta enfermedad calificada de rara tengan cura. Es la segunda causa de muerte entre los niños y adolescentes, tan solo por detrás de los accidentes de tráfico.

J.A.

La carrera de este año ha sido doblemente especial. Al objetivo de continuar investigando, se suma el 25º aniversario de la asociación Galbán. La entidad nació en los pasillos del antiguo HUCA cuando las familias de niños con cáncer se dieron cuenta de que en algunos servicios había carencias que el sistema sanitario no lograba cubrir. Faltaban psicólogos, especialistas que atendieran las secuelas de los tratamientos pasados los años, trabajadores sociales y educadores.

En la actualidad, Galbán cuenta con 246 socios de número –padres y madres de niños afectados por la enfermedad– y 223 colaboradores entre familiares, amigos, vecinos, simpatizantes y empresas que apoyan económicamente el trabajo de la asociación.

Ganar visibilidad y peso entre los asturianos también era necesario para que todos las familias sepan que tienen a su disposición la asociación Galbán si el cáncer infantil llega a sus vidas. Con esta finalidad, en el seno de la junta directiva idearon crear una carrera alrededor del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero. Hace años, donaban 20.000 o 30.000 euros para investigar el cáncer infantil; el año pasado fueron 200.000.

6500 corredores en Gijón

Con más de 6.500 inscritos, la carrera solidaria de la Asociación Galbán en Gijón desbordó esta mañana Poniente con una gran marea naranja contra el cáncer infantil. La explanada en torno al arenal empezó a llenarse un buen rato antes de la salida, que estaba marcada a las once de la mañana, antes que en otros concejos asturianos, y que salió puntual. Familias enteras, grupos de amigos y dueños con sus mascotas integraron las filas de una convocatoria que, según los participantes, es "amable" y se adapta tanto a deportistas asiduos como a principiantes: "Lo importante es ayudar; no ir rápido".