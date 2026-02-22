Toda Asturias corre con Galbán contra el cáncer infantil: "Lo importante es ayudar; no ir rápido"
La asociación cumple 25 años y han pasado de recaudar 20.000 euros para investigación a 200.000
R. A.
Y Asturias se tiñó de naranja. La carrera que organiza la Asociación Galbán para recaudar fondos contra el cáncer infantil ha cumplico con éxtio su objetivo: superar los 50.000 participantes en las 78 carreras que se disputaron a partir de las doce en toda la región; menos en Gijón que corrieron una hora antes para que no coincidiese con el partido en El Molinón.
El tiempo acompañó a los corredores que disfrutaron del recorrido tanto corriendo como caminando. Los tiempos no eran lo importante hoy, sino participar. Lo único que cuenta es recaudar el máximo de dinero para seguir financiando ensayos clínicos, de manera que todas las modalidades de esta enfermedad calificada de rara tengan cura. Es la segunda causa de muerte entre los niños y adolescentes, tan solo por detrás de los accidentes de tráfico.
La carrera de este año ha sido doblemente especial. Al objetivo de continuar investigando, se suma el 25º aniversario de la asociación Galbán. La entidad nació en los pasillos del antiguo HUCA cuando las familias de niños con cáncer se dieron cuenta de que en algunos servicios había carencias que el sistema sanitario no lograba cubrir. Faltaban psicólogos, especialistas que atendieran las secuelas de los tratamientos pasados los años, trabajadores sociales y educadores.
En la actualidad, Galbán cuenta con 246 socios de número –padres y madres de niños afectados por la enfermedad– y 223 colaboradores entre familiares, amigos, vecinos, simpatizantes y empresas que apoyan económicamente el trabajo de la asociación.
Ganar visibilidad y peso entre los asturianos también era necesario para que todos las familias sepan que tienen a su disposición la asociación Galbán si el cáncer infantil llega a sus vidas. Con esta finalidad, en el seno de la junta directiva idearon crear una carrera alrededor del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero. Hace años, donaban 20.000 o 30.000 euros para investigar el cáncer infantil; el año pasado fueron 200.000.
6500 corredores en Gijón
Con más de 6.500 inscritos, la carrera solidaria de la Asociación Galbán en Gijón desbordó esta mañana Poniente con una gran marea naranja contra el cáncer infantil. La explanada en torno al arenal empezó a llenarse un buen rato antes de la salida, que estaba marcada a las once de la mañana, antes que en otros concejos asturianos, y que salió puntual. Familias enteras, grupos de amigos y dueños con sus mascotas integraron las filas de una convocatoria que, según los participantes, es "amable" y se adapta tanto a deportistas asiduos como a principiantes: "Lo importante es ayudar; no ir rápido".
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina