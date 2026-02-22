Un ovetense entre los "hackers" que atacaban a ministerios y partidos: les culpaban de la DANA de Valencia

Un ovetense formaba parte de un grupo de "hackers" o "hacktivistas" que se dedicaron a perpetrar ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones. Se hacían llamar "Anonymous Fénix" y se consideraban a sí mismos miembros del grupo internacional "Anonymous". Sus ataques proliferaron tras la DANA y buscaban castigar a los "responsables de la tragedia".

En mayo del año pasado fueron detenidos por la Guardia Civil el administrador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid), y el moderador del mismo en Oviedo. Hace unos días han sido detenidos sus dos integrantes más activos en Ibiza y Móstoles (Madrid). Las investigaciones fueron bautizadas como "operación Quickhatch"

Una de las detenciones. / Guardia Civil

Realizaban ataques de "denegación distribuida de servicios" (DDoS, por sus siglas en inglés). Se trata de un ciberataque que busca saturar un sistema o servicio digital con un volumen anormal de peticiones, impidiendo que funcione con normalidad.

Su objetivo era dejarlos fuera de servicio temporalmente, dificultando o bloqueando el acceso de los usuarios legítimos hasta que se restablecía su capacidad operativa. Este grupo comenzó su andadura en abril de 2023, siendo especialmente activo en la red social X y Telegram, donde difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica.

Una careta de "Anonymous" en la vivienda de uno de los hackers / Guardia Civil

A partir de septiembre de 2024 incrementaron su actividad e iniciaron una campaña de reclutamiento de voluntarios con el objetivo de perpetrar ciberataques contra dominios relevantes. Alcanzaron su punto de máxima actividad tras la DANA de Valencia cuando consiguieron atacar de manera exitosa diferentes webs de la Administración Pública justificando que eran “los responsables de la tragedia”.

La Guardia Civil consiguió identificar a los máximos responsables del grupo hacktivista: el administrador y el moderador. Fueron detenidos en mayo de 2025 en Alcalá de Henares (Madrid) y Oviedo (Asturias). La información obtenida del análisis de esta intervención condujo a la identificación de otros dos miembros, los dos hackers más activos de la organización que han sido detenidos a mediados de este mes en Ibiza y Móstoles (Madrid). El perfil de X y la cuenta de Youtube del grupo han sido intervenidos judicialmente. Además, su canal de Telegram ha sido cerrado.

Un agente durante la investigaicón. / Guardia Civil

Para esta investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional. Ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.