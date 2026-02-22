Cuatro concejos de Asturias tienen más de diez mayores por cada joven

En Asturias hay cuatro concejos en los que por cada joven —menores de 15 años— hay al menos diez mayores de 64 años.

El mapa de la distribución de los concejos y su relación entre mayores y jóvenes / .

Illano encabeza el listado autonómico con una ratio de 11,55 personas mayores por cada menor, seguido de Villayón (10,32), Ibias (10,30) y Pesoz (10,00). Este indicador, que relaciona los dos extremos de la pirámide de edad, permite comparar el grado de envejecimiento relativo entre los distintos municipios del Principado y trazar un mapa interno de la estructura demográfica. La media de Asturias en ese indicador es de 2,88 mayores por cada joven, lo que la sitúa por encima de la media nacional de ese mismo factor (1,60).

Por debajo de ese primer grupo aparecen otros concejos con ratios también muy elevadas, como Proaza (9,81), Yernes y Tameza (9,60), Somiedo (9,48) y Boal (9,27), a los que se suman Ponga (8,21), Teverga (8,16), Amieva (7,65) o Allande (7,18), según los datos recopilados por el arquitecto Francisco Javier Calzadilla Pérez, que fue arquitecto de Hacienda entre 1967 y 2008 y decano del Colegio de Arquitectos de Asturias entre 1987 y 1991 y es un experto en demografía. Los datos fueron extraídos a 1 de enero de 2025.

En un escalón intermedio se sitúan municipios como Belmonte de Miranda (5,28), Riosa (5,20), San Martín de Oscos (5,17), Colunga (5,14) o Salas (4,39), que completan el grupo de concejos con relaciones de mayores por joven claramente superiores a la media regional.

En el otro extremo del ranking aparecen los grandes núcleos urbanos del área central. Oviedo presenta una ratio de 2,40 mayores de 64 años por cada menor de 15, Gijón se sitúa en 2,86 y Avilés en 2,93. Junto a las tres ciudades, otros concejos con valores relativamente más bajos son Llanera (2,00), Siero (2,13), Noreña (2,14) o Corvera (2,32), que concentran los menores niveles de envejecimiento relativo dentro del conjunto regional.

Su recopilación apunta a un dato clave: Asturias tiene 99.484 menores de 15 años, lo que supone un 9,82 por ciento de su población total. Hay 65 concejos que están por debajo del 10 por ciento y 37 que empeoran respecto al año anterior. La media de España en ese mismo apartado es de 12,92 por ciento, por encima del Principado.

La situación cambia respecto a los mayores de 64 años: todos los concejos asturianos están por encima de la media nacional en población en ese segmento de edad. En el Principado hay 286.916 habitantes mayores, lo que supone un 28,31 por ciento de la población total, frente a los más de 10,17 millones en España (20,72 por ciento). En Asturias hay 50 concejos con más de un 30 por ciento de población mayor y 55 de ellos empeoran sus datos respecto a 2024.

En paralelo a esta evolución por edades, los movimientos recientes de población se concentran en el área central del Principado. Los incrementos netos de habitantes registrados en los últimos años se localizan de forma mayoritaria en Oviedo, Gijón y Siero, mientras que la mayor parte de los concejos del interior y del occidente mantienen pérdidas de población en los padrones anuales, según los recuentos oficiales.

El crecimiento total de población registrado desde 2022 se apoya, en buena medida, en la llegada de población de origen extranjero, con una distribución territorial desigual. La mayor parte de estas incorporaciones se concentran en los concejos del centro de la región, mientras que en los municipios con ratios de envejecimiento más elevadas el impacto de estos flujos es limitado, de acuerdo con los datos demográficos más recientes.