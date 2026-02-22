Ence adquiere la maquinaria para la prometida planta de envases de celulosa de Navia

Ence tiene avanzado el proyecto de la nueva planta de envases de celulosa en la factoría de Navia. De hecho, la compañía ha anunciado a los representantes de los trabajadores que ya ha adquirido en Estados Unidos la maquinaria de la primera línea de producción, que será escalable.

La dirección de Ence y los sindicatos cerraron esta semana el acuerdo para activar un expediente de regulación de empleo (ERE) en la factoría de pasta de celulosa y energía de Navia vinculado a la implantación de soluciones de inteligencia artificial, reingeniería y automatización de procesos, y a la "racionalización" de sus procesos operativos. El acuerdo supondrá la extinción de 44 contratos de trabajo (mediante prejubilaciones y salidas voluntarias) y la recolocación de otros 40 en una nueva planta de celulosa moldeada que también se instalará en Navia. Ese proyecto fue clave para cerrar el acuerdo.

En junio del pasado año, Ence ya anunció que iba a poner en marcha una nueva línea de envases renovables a base de celulosa con una inversión de 12 millones. No especificó donde se iba a instalar esa nueva línea. Sin embargo, un mes antes (el 5 de mayo), ya había iniciado los trámites ante el Principado para modificar la autorización ambiental integrada de la fábrica de celulosa de Navia para la implantación allí de un proyecto de planta de producción de fibra moldeada. En septiembre, esos trámites salieron a información pública y a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, fuentes del compañía señalaron que se hacían "en previsión de que en el futuro pudiera contemplarse la posibilidad de implementar alguna línea de producción de celulosa moldeada".

En medio de la negociación del ERE, y en vísperas de la convocatoria de huelga indefinida en la fábrica de Navia, Ence puso la semana pasada sobre la mesa el proyecto de la planta de envases después de que lo reclamara el sindicato SOMA-FITAG-UGT, una petición respaldada públicamente por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez. La dirección de Ence se comprometía a instalar la planta en Navia y a recolocar allí a 40 de los excedentes de la actual fábrica de pasta de celulosa y energía. Fue un factor clave para desatascar la negociación del ERE.

Fuentes sindicales señalaron que Ence, pese a iniciar trámites ambientales en Asturias, apostaba por instalar esa planta de envases en Zaragoza y que la presión social generada por el rechazo al ERE fue determinante para llevar el proyecto a Navia. En el acuerdo final del ERE se incluye el compromiso de Ence de poner en marcha una instalación industrial en Navia para la elaboración de celulosa moldeada antes del 30 de junio de 2028 y el traslado a la empresa del grupo Ence que realizará esa actividad de hasta 40 trabajadores.

Dos años de plazo

Ence tiene un plazo de poco más de dos años para ejecutar el proyecto, pero según señalaron fuentes sindicales, la empresa ha comunicado que tiene adelantado mucho trabajo (dispone del terreno, tiene avanzada la ingeniería, ya ha dado pasos en la tramitación medioambiental...) e incluso ha adquirido en Estados Unidos la maquinaria para la primera línea, con una capacidad de producción de 40 millones de envases al año.

Será un proyecto escalable que contempla una inversión total de 60 millones de euros.

Fuentes de Ence señalaron que "se trata de un negocio emergente, alineado con las tendencias regulatorias europeas y con el avance hacia modelos de economía circular, que abre nuevas oportunidades industriales para Asturias".