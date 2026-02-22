La "Estratexa de normalización" en Asturias plantea un BOPA bilingüe y una Unidad de Traducción regional

Adrián Barbón presentó este viernes, arropado por el equipo de la Consejería de Cultura, por la Academia de la Llingua y por una nutrida representación de colaboradores de asociaciones y municipos sensibles con los derechos lingüísticos regionales su "Estratexa de normalización del asturianu y del eonaviego", un documento que incluye 245 medidas para desarrollar entre 2026 y 2030 con el objetivo de hacer más presente las lenguas propias de la región en el día a día de la administración y de la sociedad. El documento, que no es una norma jurídica bendecida por el parlamento ni viene con una garantía de inversión presupuestaria, viene a ser una especie de "hoja de ruta" o "libro blanco" de la política lingüística asturiana que se lee en clave interna y externa.

Portada del documento. / .

De puertas afuera, es una enumeración, ordenada, de los distintos programas en los que ya se está trabajando, de las tareas que quedan por hacer y de los indicadores que permitirán conocer si se cumplen los objetivos marcados. Internamente, Barbón, a falta de un año para agotar la legislatura, intenta tranquilizar al mundo del asturianismo ofreciéndoles un camino posible como alternativa a la oficialidad que la matemática parlamentaria todavía impide desarrollar.

La "Estratexa" viene a ser la primera "biblia" resultante de la puesta en marcha de la subdirección general de política llingüística, el año pasado, con el jurista Nicolás Bartolomé al frente. Y aunque detalle con mucho cuidado esas 245 medidas agrupadas en 5 ejes y diferentes campos temáticos, el tono general es el de la recomendación, la sugerencia, en ningún caso una obligatoriedad en las acciones propuestas que, por otra parte, serían difíciles de sostener sin el estatus de oficialidad para el asturiano y para el eonaviego.

En todo caso, y a pesar del tono de recomendación y sugerencia que domina en el documento, también aparecen algunas medidas más concretas que podrían suponer un avance sustancial en la presencia institucional y efectiva del asturiano. Detrás del impulso que se le quiere dar a las lenguas propias está la necesidad de contar con personal capacitado para hacerlo, y en ese sentido una de las acciones más concretas y efectivas, es la de "Promover la creación de la Unidad de Traducción contemplada en la Ley 1/1998, de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, con dotación de personal dentro de la estructura organizativa de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte,llevando a cabo las modificaciones necesarias para definir su rango dentro de la misma". La administración ya cuenta en la actualidad con un Servicio de Traducción en el que trabajan unos pocos filólogos. La creación de una Unidad administrativa parece poner las bases para consolidar este servicio, hacerlo crecer y garantizar el impulso que se quiere dar al uso del asturiano y el eonaviego en la administración.

Ejemplo de la necesidad de una Unidad de Traducción bien engrasada son otras acciones, como la que habla de "estimular la incorporación progresiva de la versión en asturiano de los formularios, las notificaciones electrónicas y el resto de la documentación administrativa dirigida a la ciudadanía".

Esa presencia del asturiano en la documentación se refleja también en la sugerencia de un BOPA bilingüe, aunque la medida no plantea una publicación diaria en tres idiomas, sino "impulsar las publicaciones bilingües en el Boletín Oficial del Principado de Asturias" y hacer, para ello, las modificaciones normativas y reglamentarias necesarias.

Detrás de un BOPA en asturiano o en eonaviego estaría, también, el desarrollo de sistemas de traducción automática, lo que enlaza con las acciones más tecnológicas de este documento. En el despliegue de las lenguas de asturias en la administración, apuntan los especialistas, parece clave la inversión en el desarrollo de la integración de nuestras lenguas en lenguajes de Inteligencia Artificial, lo que luego permitiría de forma muy rápida y sencilla que el asturiano o el eonaviego se incorporasen a los sistemas multilingües que ya están incorporados en muchas tecnologías.

Por ahora, para el caso de la fala lo que sí se contempla es impulsar un traductor automático para el eonaviego, de la misma forma que ya se puso en marcha, hace años, el de asturiano, el programa Eslema. También para la lengua occidental se proponen mejoras específicas de algunas herramientas, como el desarrollo de certificaciones idiomáticas (títulos de idiomas oficiales) con los que ya cuenta el asturiano pero todavía no el eonaviego.

La "Estratexa" también recicla o extiende medidas que ya se utilizaron en el pasado o son habituales en algunas partes de la región. Así, se plantea volver a programas experimentales optativos de uso vehicular del asturiano en enseñanzas de materias no lingüísticas, una medida que ya se llevó a cabo en el gobierno de Javier Fernández, en 2017. O repartir en los hospitales y centros de salud de toda Asturias, cuando hay un nacimiento, el "Llibru del naciatu", algo que en municipios como Gijón ya es habitual.

Otras medidas concretas tienen que ver con la negociación del convenio marco con la RTPA para alcanzar el 50% de contenidos en asturiano o el avance en la toponimia oficial, prosiguiendo ahora con nombres menores de ríos, montes, o caminos.