La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana
Se trata de métodos cada vez más sofisticados
La Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad del estado más activo en redes sociales. No en vano los responsables de comunicación de la Benemérita acuden regularmente a Tik Tok (donde están los más jóvenes) pero también en Instagram o en X (la antes conocida como Twitter). El caso es que sobre todo los agentes se enfocan en tratar de alertar a la población contra los ciberdelitos, que son aquellos a los que todos estamos más expuestos porque quién más quién menos tiene un teléfono móvil con el que realiza todo tipo de gestiones incluso en el banco.
Los agentes han puesto ahora el ojo en los delitos telemáticos: en aquellas personas que ven cargos en su tarjeta que no han realizado. “Si ves cargos indebidos puedes denunciar de forma telemática”, aseguran.
Y es que es muy importante estar pendiente de las tarjetas. Hoy en día existen muchos métodos de clonación que son normalmente detectados pero que te pueden poner en peligro. Desde copias en el cajero hasta dispositivos que se aprovechan de los pagos sin contacto.
En el caso de que veas algún cargo que no reconoces como propio porque tú no lo has realizado es bastante fácil: tienes que acudir a la propia web de la Guardia Civil para poner en conocimiento de los agentes lo sucedido.
