La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo

Los conductores asturianos tienen que tener cuidado antes de coger el coche porque la Guardia Civil vigila las guanteras en busca de un documento obligatorio. No tenerlo puede acarrear una multa de 200 euros.

Y es que antes de coger el coche tenemos que tener con nosotros toda la documentación obligatoria, entre ella, los papeles de la Inspección Técnica de Vehículos, donde indica que nuestro coche ha pasado por todos los controles necesarios y puede circular por las calles.

Un agente de la Guardia Civil. / Guardia Civil

No tener este documento puede acarrear una multa de 200 euros al considerarse una infracción grave.

Eso sí, no es el único documento que tenemos que llevar encima, también precisaremos la licencia de conducción del vehículo así como nuestro permiso de conducir en vigor.

Baliza

Otro elemento que tenemos que llevar en la guantera de forma obligatoria desde enero de 2026 es la baliza v-16 conectada con la DGT que sustituye a los triángulos de emergencia.