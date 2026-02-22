La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
Algo a tener en cuenta antes de coger el coche
Los conductores asturianos tienen que tener cuidado antes de coger el coche porque la Guardia Civil vigila las guanteras en busca de un documento obligatorio. No tenerlo puede acarrear una multa de 200 euros.
Y es que antes de coger el coche tenemos que tener con nosotros toda la documentación obligatoria, entre ella, los papeles de la Inspección Técnica de Vehículos, donde indica que nuestro coche ha pasado por todos los controles necesarios y puede circular por las calles.
No tener este documento puede acarrear una multa de 200 euros al considerarse una infracción grave.
Eso sí, no es el único documento que tenemos que llevar encima, también precisaremos la licencia de conducción del vehículo así como nuestro permiso de conducir en vigor.
Baliza
Otro elemento que tenemos que llevar en la guantera de forma obligatoria desde enero de 2026 es la baliza v-16 conectada con la DGT que sustituye a los triángulos de emergencia.
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
- Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina