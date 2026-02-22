La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

Cada vez que nos ponemos al volante de un vehículo tenemos que tener en cuenta un montón de cosas porque la Guardia Civil está vigilando las guanteras para ver si está el papel actualizado. No tenerlo supone una multa de 800 euros.

Tal y como informan desde RACE, "La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: Si el coche está estacionado o circulando; el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado; el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

"En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuada o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.

Papeles en regla

Así que ya sabes, ten cuidado y ten todos tus papeles en regla antes de coger el vehículo por lo que pueda ocurrir.