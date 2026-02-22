Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desfile Carnaval OviedoAngulerosComercio en Asturias
instagramlinkedin

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

Algo a tener en cuenta antes de coger el coche

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo / Guardia Civil

Benito Domínguez

Cada vez que nos ponemos al volante de un vehículo tenemos que tener en cuenta un montón de cosas porque la Guardia Civil está vigilando las guanteras para ver si está el papel actualizado. No tenerlo supone una multa de 800 euros.

Tal y como informan desde RACE, "La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor (RD 8/2004) indica que es obligatorio que un coche o una moto tenga, como mínimo, una cobertura legal para responder de los daños a terceros, tanto materiales como personales. La multa por ir sin seguro abarca entre 601 euros y 3.005 euros. La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: Si el coche está estacionado o circulando; el tiempo que lleva el vehículo sin tener el seguro contratado; el número de ocasiones en las que se ha amonestado al propietario reincidiendo en esta infracción.

Un control de la Guardia Civil.

Un control de la Guardia Civil. / Guardia Civil

"En el caso de un coche o una moto, por ejemplo, la Ley sobre responsabilidad civil establece que es el propietario el que está obligado a contratar un seguro y que, de no hacerlo, la multa (de media) puede ser de unos 800 euros para un turismo estacionado o de 1.500 euros si está circulando, sin tener en cuenta que la cifra va a ser superior si además hay personas perjudicadas en caso de accidente".

En Asturias, mientras bajan las denuncias por conducir sin carné –pasan de 2.367 a 2.228, un 6 por ciento menos–, o no haber pasado la ITV –12.425 frente a las 12.953 de 2023–, suben las infracciones por carecer de seguro o circular sin él: de 3.746 a 3.936. Y mientras baja el número de conductores ebrios –de 2.288 a 2.238–o drogados –de 1.396 a 1.357–, suben aquellos sorprendidos conduciendo de forma negligente –un 17,78 por ciento– y las conducciones temerarias, que pasan de 228 a 247. Y también aumentan las denuncias por sistemas de retención infantil inadecuada o por no llevar el casco reglamentario, 102 casos, frente a los 96 del año anterior.

Noticias relacionadas y más

Papeles en regla

Así que ya sabes, ten cuidado y ten todos tus papeles en regla antes de coger el vehículo por lo que pueda ocurrir.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
  2. La borrasca 'Oriana' descargó en Asturias el segundo chaparrón más grande de toda España: casi 70 litros por metro cuadrado
  3. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  4. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  5. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  6. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  7. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  8. Una visita al Costco en Madrid, espejo en el que se mira el que llegará a Asturias: lingotes de oro por 40.000 euros y el atractivo precio de la gasolina

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo

Del despacho al monte: el largo camino burocrático para matar un lobo en Asturias

Del despacho al monte: el largo camino burocrático para matar un lobo en Asturias

Los anguleros David González y José Luis Suárez Areces, desde los 14 años pescando en el río: "Es nuestra vida, lo llevamos dentro"

Los anguleros David González y José Luis Suárez Areces, desde los 14 años pescando en el río: "Es nuestra vida, lo llevamos dentro"

Un argayo en la carretera de Pajares dificulta aún más la comunicación con la meseta: los camioneros prevén problemas a partir de este lunes

Un argayo en la carretera de Pajares dificulta aún más la comunicación con la meseta: los camioneros prevén problemas a partir de este lunes

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo

La Guardia Civil vigila las guanteras en busca de este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo

Alerta por riesgo de asfixia a los consumidores en Asturias por comer estas gominolas de Hello Kity

Alerta por riesgo de asfixia a los consumidores en Asturias por comer estas gominolas de Hello Kity

La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana

La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía asturiana

El Supremo lo confirma: un radar de la Guardia Civil en un coche fijo tiene menos margen de error que un cinemómetro móvil

El Supremo lo confirma: un radar de la Guardia Civil en un coche fijo tiene menos margen de error que un cinemómetro móvil
Tracking Pixel Contents