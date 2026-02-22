Las presas asturianas, la mayoría privadas, están en mejor estado que las del resto del país

Una amplia titularidad privada, con un nivel de llenado que supera el 90 por ciento en la mayoría de los casos y con el uso hidroeléctrico como principal protagonista.

Esa es la foto fija que ofrecen las presas de agua en Asturias, infraestructuras clave para el suministro, la producción de energía y la regulación de los ríos.

Estado de las presas asturianas / .

En el Principado, las presas dibujan un mapa de titularidades muy desigual. La gran mayoría no pertenecen al Estado, sino a empresas privadas. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, solo gestiona 3 de las 21 presas que hay en Asturias: la de Los Alfilorios, la de Saliencia y la de Somiedo.

La presa de Los Alfilorios, situada sobre el río Barrea y en los concejos de Ribera de Arriba y Morcín, se utiliza para el abastecimiento de Oviedo. Las de Saliencia y Somiedo forman parte del aprovechamiento hidroeléctrico de la central de La Riera, entre los ríos Somiedo y Saliencia. La concesión de ambas presas fue revertida al Estado en 2021, tras haber estado anteriormente en manos privadas.

El resto de presas presenta titularidad privada, mediante la correspondiente concesión, aunque hay dos —Rioseco y Tanes— de propiedad mixta, compartida entre el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa), dependiente del Principado, y la compañía EDP España. En estos dos casos, el uso es doble: abastecimiento de agua y producción hidroeléctrica.

EDP España es, además, la principal titular de presas en Asturias, ya que, además de las compartidas, gestiona otras siete: La Barca, La Florida, El Furacón, Priañes, Valdemurio, Valle I y Valle II. La titularidad de cada presa y su nivel de agua puede consultarse en el gráfico que acompaña esta información. La producción de electricidad en estas infraestructuras se basa en un principio sencillo: el agua embalsada se libera de forma controlada y se hace pasar por turbinas, cuyo movimiento acciona un generador que transforma la energía del agua en energía eléctrica. Cuanto mayor es el desnivel entre el embalse y la central, mayor es la capacidad de generación. Este sistema convierte a las presas en piezas clave del mix energético asturiano, al tiempo que permite regular el caudal de los ríos.

En el mapa hidroeléctrico del Principado, Salime destaca como la presa más potente de Asturias, tanto por la dimensión de su embalse como por la potencia instalada del complejo del Navia. La infraestructura está gestionada por Saltos del Navia, sociedad participada por EDP España y Endesa Generación.

Doiras, con aprovechamiento hidroeléctrico y también de abastecimiento y Arbón, gestionadas ambas por Repsol, son otra grandes presas, al igual que La Barca, que lleva EDP. En la región solo hay tres que tienen uso industrial: La Granda, San Andrés de los Tacones y Trasona, cuya titularidad tiene Arcelor Mittal, que usa el agua para sus procesos de producción. La gestión de las presas estatales ha sido asunto de actualidad en los últimos días. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha alertado en varias ocasiones de la "falta de mantenimiento" en varias presas nacionales. A su vez, un estudio integral realizado por el propio Ministerio apunta a que "puede concluirse que el 60 % de las presas estatales va a necesitar acometer en el futuro más próximo actuaciones relacionadas con la seguridad". En el caso del Principado, según los expertos consultados, la situación es positiva. "Hasta donde sabemos, las presas estatales en Asturias están bien cuidadas, con planes de mantenimiento específicos. De las concesionadas también tenemos buenas referencias", explica Jesús Contreras, vocal de la junta directiva de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que, en cambio, apunta a una "importante falta de mantenimiento" en presas de otros territorios.

El sistema de embalses de Asturias se sitúa en torno a las tres cuartas partes de su capacidad, con una media de llenado que ronda el 80 por ciento, aunque en los principales embalses se supera el 90, mientras que algunos embalses de menor tamaño presentan valores sensiblemente más bajos.