¿Eres profesional de pescadería o carnicería? Esta es la cadena de supermercados donde debes enviar tu CV

La oferta de frescos es uno de los ámbitos donde el oficio sigue marcando la diferencia. Por eso, la cadena de supermercados Alimerka está aumentando la contratación de profesionales de pescadería y carnicería, dos de sus secciones más emblemáticas y reflejo de su apuesta por la calidad y el producto de proximidad.

Carnicería de Alimerka / Cedida a LNE

En estas secciones, el trabajo va más allá de la venta y los candidatos con al menos un año de experiencia en pescadería y carnicería juegan con ventaja. El conocimiento del corte y la preparación del producto forman parte de un saber hacer que es cada vez más valorado por los consumidores, razón por la cual Alimerka está potenciando la contratación de estos perfiles en todas sus tiendas de Asturias y Castilla y León.

Conciliación y beneficios exclusivos

Además de estabilidad, el personal de tienda de Alimerka disfruta de unas condiciones pioneras en el sector, como la jornada laboral de 37 horas y media, el descanso semanal de dos días y turnos rotativos para facilitar la conciliación. A esto se une el acceso a otros beneficios como la formación continuada, descuento exclusivo en compras, sorteos especiales, o becas y ayudas al estudio.

Cliente en uno de los pasillos del supermercado / Cedida a LNE

Para trabajar en Alimerka, la compañía cuenta con un apartado específico en su web donde se pueden consultar sus vacantes y enviar por internet el currículum. Los pasos a seguir serían:

Entrar en el portal de empleo de Alimerka pulsando en este enlace. Aparecerán todas las ofertas activas y un buscador para filtrar por ubicación (provincia y/o ciudad). Seleccionamos la oferta que nos interese. Al hacer clic podremos leer la descripción de la vacante y los requisitos para postular al puesto. No es necesario registrarse en la web, basta con pulsar el botón “Inscribirme” y aparecerá un breve formulario. A continuación solo hay que cumplimentar todos los campos del formulario, adjuntando el archivo del CV, revisar y pulsar el botón “Inscribirme”.

Con estos pasos, la solicitud queda enviada y entrará a formar parte de los procesos de selección de Alimerka, actualmente una de las empresas que más empleo genera en Asturias, además de tener presencia en León, Burgos, Zamora, Valladolid y Lugo.