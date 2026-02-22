Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

Santa Bárbara pierde el mantenimiento de los vehículos blindados Castor que fabricó en Trubia

La empresa recurrió sin éxito la adjudicación a JPG alegando que es dueña de un software fundamental

El vehículo Castor de Zapadores del Ejército de Tierra.

El vehículo Castor de Zapadores del Ejército de Tierra. / Ejército de Tierra

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

Santa Bárbara Sistemas fabricó en su planta asturiana de Trubia 36 vehículos de combate de zapadores (VCZ) Castor por 1.300 millones de euros. Entre 2023 y 2025, la filial española de General Dynamics European Landsystems (GDLES) entregó esos vehículos blindados al Ejército de Tierra. Sin embargo, Santa Bárbara no se encargará de su mantenimiento, ya que el Ejército se lo ha adjudicado al grupo vasco de recambios de vehículos militares JPG por 2,55 millones.

Santa Bárbara Sistemas presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, poniendo en cuestión las ofertas presentadas por sus rivales y alegando que ellos son los únicos propietarios de un software "crítico" y "fundamental" para la integración, control y mantenimiento de los Castor. Sin embargo, el tribunal ha rechazado el recurso al considerar "correctamente justificada la oferta" de JPG.

Aunque el mantenimiento de los Castor se trata de un contrato menor dentro de los volúmenes que se manejan en el sector de la defensa, supone un golpe para Santa Bárbara Sistemas al enmarcarse en un importante programa del Ejército de Tierra que ellos mismos habían desarrollado.

Noticias relacionadas

Además, este fallo en contra de Santa Bárbara Sistemas llega en medio del enfrentamiento entre la compañía con fábrica en Trubia y el Gobierno por la adjudicación directa a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering de créditos de 3.000 millones para abordar los dos principales programas de artillería (los de obuses sobre cadenas y los de obuses sobre ruedas) de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas, cuyos contratos, finalmente adjudicados a Indra y Escribano, alcanzan los 7.240 millones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vuelve y reabre en Asturias el querido restaurante de una famosa cadena especializada en brunch, hamburguesas y platos internacionales: 'Si ya eras fan de su carta, prepárate
  2. Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
  3. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  4. En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
  5. Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
  6. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  7. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas
  8. La AEMET activa en Asturias la alerta por 'riesgo importante' de nevadas y oleaje tras la entrada de la borrasca 'Oriana

Ence adquiere la maquinaria para la prometida planta de envases de celulosa de Navia

Ence adquiere la maquinaria para la prometida planta de envases de celulosa de Navia

La "Estratexa de normalización" en Asturias plantea un BOPA bilingüe y una Unidad de Traducción regional

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda: "El Gobierno de España deberá ganarse el sí de Asturias a la financiación económica"

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda: "El Gobierno de España deberá ganarse el sí de Asturias a la financiación económica"

Las presas asturianas, la mayoría privadas, están en mejor estado que las del resto del país

Las presas asturianas, la mayoría privadas, están en mejor estado que las del resto del país

Santa Bárbara pierde el mantenimiento de los vehículos blindados Castor que fabricó en Trubia

Santa Bárbara pierde el mantenimiento de los vehículos blindados Castor que fabricó en Trubia

Cuatro concejos de Asturias tienen más de diez mayores por cada joven

Cuatro concejos de Asturias tienen más de diez mayores por cada joven

Galicia y Cantabria "roban" consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas

Galicia y Cantabria "roban" consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas

¿Eres profesional de pescadería o carnicería? Esta es la cadena de supermercados donde debes enviar tu CV

¿Eres profesional de pescadería o carnicería? Esta es la cadena de supermercados donde debes enviar tu CV
Tracking Pixel Contents