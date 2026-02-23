Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 23 de febrero de 2026

Oviedo

El Club acoge a las 19.30 horas el inicio del ciclo de conferencias con motivo de la XXXIII edición del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo. Abre la temporada «El barberillo de Lavapiés», título que glosará María Encina Cortizo, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo. La presentará Begoña García-Tamargo, directora artística de La Castalia.

RIDEA

A las 19.00 horas, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acoge en su salón de actos el discurso de ingreso como miembro de número de Carlos Monasterio Escudero, catedrático emérito de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, titulado «La justicia militar en la II República y el enjuiciamiento de los mandos militares tras los sucesos de octubre de 1934», con contestación a cargo de Leopoldo Tolívar Alas, miembro de número del RIDEA.

Exposición de Fidel Pagés

La Universidad de Oviedo presenta la exposición «Fidel Pagés. El médico militar que cambió la cirugía», una muestra dedicada a la figura y la aportación de Fidel Pagés. La exposición está abierta al público y se puede visitar durante todo el mes de febrero en el HUCA, en el Edificio de Docencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de acercarse a la trayectoria de este médico militar y a su impacto en la historia de la cirugía.

Cine

El teatro Filarmónica acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «La dama de oro», dentro del XV Ciclo «La ciencia en nuestras vidas», organizado por la Fundación Municipal de Cultura en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos. Entrada libre.

Gijón

Feten

La Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten) contará hoy con diferentes citas. Los puntos en los que se desarrollarán son la Colegiata de San Juan Bautista, la Laboral Ciudad de la Cultura, el Antiguo Instituto, el paseo de Begoña, la plaza del Seis de Agosto, los Jardines del Náutico, el teatro Jovellanos y la antigua Escuela de Comercio.

Antiguo Instituto

La exposición_«40 años de comadres y felpeyos», de la Tertulia Feminista Les Comadres, podrá visitarse hasta el 8 de marzo. Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Llano

A las 19.30 horas se realizará el tributo a Tino Casal con la proyección de «Bailar hasta morir v7.5». Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición fotográfica «El instante retratado», de la Universidad Popular. El alumnado de los cursos de fotografía mostrarán así el trabajo realizado durante los diferentes talleres y cursos dirigidos por sus profesores Cecilia Aguirre y Pedro Timón.

CMI El Coto

Hasta el 27 de febrero se podrá visitar la exposición «Pixel nostalgia: Historia de los videojuegos retro», organizada por la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro. Los horarios son de lunes a viernes de 8.30 a 21.15 horas.

CMI La Arena

En la sala de exposiciones se puede ver la muestra «Una vida de creación», de Ramón Viguela que repasa diversas obras pictóricas, esculturas y otras actividades artísticas de los últimos 56 años. Estará abierta al público hasta el 6 de febrero en horario de lunes a viernes de 8:15 a 21:15 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Presentación de un libro en el Centro de Servicios Universitarios

El Centro de Servicios Universitarios acoge esta tarde (19.00 horas) en su sede de la calle de La Ferrería la presentación del libro «Para Pedro, el niño que vive en mi casa», de Cruz Fernández Heres,coordinadora del Albergue municipal de personas sin hogar.

Comadres en el club «Una habitación propia»

La Casa de las Mujeres, en la calle de La Ferrería, ofrece una exposición titulada «Antroxu, Comadres y Club de Lectura Una habitación propia», donde se mezcla la fotografía y la literatura en la que las mujeres del club de lectura son las protagonistas disfrazadas según el tema central de cada montaje. Las fotografías han sido realizadas por Anselmo Bernal Montes y los textos son de Emma Lobato. De lunes a viernes (días laborables) de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Hasta el 27 de febrero.

Las Cuencas

«Valle blanco, gallo negro», cine en Langreo

El ciclo CineMateca ambulante trae a Langreo la proyección de la película «Valle blanco, gallo negro», dirigida por Álex Galán. Podrá verse desde las 19.30 horas, en el Cine Felgueroso de Sama. La entrada es libre.

Jornadas de Montaña de Mieres

Mieres celebra sus XXXVIII Jornadas de la Montaña. Esta tarde, desde las 20.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, se podrá asisitir a la charla «Kazbek, esquí en el gigante del Cáucaso», que impartirá Eduardo Astudillo. La entrada es libre.

Centro

«Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, en Grado

La Casa de Cultura de Grado exhibe hasta el 28 de febrero de 2026 la exposición «Quemas. Procesos para una geografía del desastre», de Noé Baranda, un estudio fotográfico sobre los incendios que arrasaron Asturias en la primavera de 2023. La muestra busca inquietar al espectador desde la belleza de lo sublime en un escenario destruido, en un proyecto íntimo que pretende también concienciar sobre la necesidad de un cambio en los usos del territorio. Con formato de instalación y una mirada de perspectiva antropológica, el trabajo se apoya en la búsqueda de conocimiento sobre la relación entre seres humanos y paisaje para comprender mejor el contexto en el que vivimos: un ensayo visual sobre la percepción del territorio y su transformación por la mano del hombre. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

«Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge hasta al 28 de febrero de 2026 la exposición «Ajuares transformando huellas», de Sandra Fernández Sarasola, una propuesta que parte de la idea de «mujer objeto» para avanzar hacia el concepto de «mujer contenedor»: contenedor de emociones, conocimiento, dudas, sueños, anhelos, tradiciones y ritos. En ese hilo –tema y soporte a la vez– pasado y presente se entrelazan para dar forma al concepto de ajuar. El proyecto funciona también como un guiño a tantas mujeres artistas que no pudieron ocupar su lugar en museos y galerías, y a quienes han vivido –y viven– en la sombra, encontrando en el bordado, la costura, el tejido y las labores cotidianas un medio de expresión silenciosa. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición «Sidra: poemario ilustrado», en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero muestra hasta el 16 de marzo «Sidra: poemario ilustrado», un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 11.00 a 13.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico «Asturies, Cultura en Rede».

Oriente

El poemario ilustrado «Cantos de amor por la tierrina» se expone en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Alles (Peñamellera Alta) muestra hasta el 6 de marzo la exposición «Cantos de amor por la tierrina», un proyecto de Ediciones Patanegra que funciona como poemario ilustrado y ejercicio de divulgación cultural. La muestra toma como punto de partida la obra de José María García, autor que dejó crónicas de la cultura popular asturiana en forma de poemas narrativos y líricos, reflejando con naturalidad lo local y la idiosincrasia de la sociedad rural de un tiempo ya pasado. A partir de ese legado, un colectivo de artistas gráficos –Natalia Pastor, Breza Cechini, Mario Cervero, Fermín Santos, Pedro Domínguez Carazo, Consuelo Vallina, César Ripoll, Herminio, Fernanda Álvarez y Ana Vila– se une para construir esta exposición, con la intención de acercar al público lector y a la sociedad asturiana la figura de uno de los primeros poetas en asturiano.

«Los retratos del viaje», de Eduardo Bastos, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe hasta el 28 de febrero la exposición «Los retratos del viaje», del fotógrafo Eduardo Bastos, un recorrido visual centrado en el rostro y la mirada como memoria de los lugares y las experiencias vividas. La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Semana de la Música de Cangas del Narcea

Cangas del Narcea celebra del 23 al 28 de febrero de 2026 la Semana de la Música, con un ciclo de conciertos en la basílica de Santa María Magdalena. Las citas son a las 20.00 horas. Hoy, concierto «Caminando por la Lírica», con «The Duet»: Carolina Laurenti Granja (mezzosoprano) y Cristina Zabaleta (pianista).

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).