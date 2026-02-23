Asturias cierra febrero como en primavera: los termómetros llegarán a los 24 grados

Hace calor en Asturias para estar en febrero y más que va a hacer. La región vive un oasis meteorológico con temperaturas que superan los 20 grados y cielos despejados. El punto álgido llegará el martes, con 24 grados de máxima en Oviedo, Langreo o Cangas del Narcea. La mala noticia es que el fin de semana llega la lluvia y temperaturas propias para esta época del año.

Esta semana será inusualmente cálida en toda España, menos en Galicia, según informa el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Martes de primavera

El martes se vivirá en Asturias una jornada propia de primavera. Subirán tanto las máximas como las mínimas y lucirá el sol. Los termómetros oscilarán entre los 9 y los 24 grados en Oviedo; los 10 y los 22 en Gijon y los 8 y los 19 en Avilés.

En el interior, se esperan vientos flojos y moderados de componente sur con intervalos fuertes y algunas rachas muy fuertes en zonas elevadas de la Cordillera.

El miércoles, aunque los termómetros registran una pequeña bajada, seguirá el tiempo apacible con cielos nubosos abriéndose amplios claros durante la tarde.

De cara al viernes y el fin de semana, aumentará la incertidumbre en el pronóstico meteorológico y un frente podría llegar a buena parte de España, con lluvias en zonas de la mitad norte, así como con temperaturas en descenso, que tenderían a normalizarse y a ser ya más frescas, más propias de esta época del año. De hecho, los termómetros tenderían a normalizarse en este tramo final de la semana.